به گزارش ایلنا، بنابراعلام روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت صاحب الزمان (عج) به دلیل خنثی سازی و انفجار مهمات باقیمانده از حملات آمریکایی صهیونی در شرق اصفهان محدوده بزرگراه مرحوم پرورش و شهر رویا‌ها احتمال شنیدن صدای انفجارات برای امروز (جمعه) ۲۱ فروردین ماه از ساعت ۱۶/۳۰ تا حوالی غروب وجود خواهد داشت.