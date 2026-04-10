محمد خاتمی شهادت کمال خرازی را تسلیت گفت

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در دوره‌های هفتم و هشتم در پیامی به شهادت سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی را به فرزندان شهید و صادق خرازی تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، متن پیام دو تسلیت حجت‌الاسلام ‌و المسلمین سید محمد خاتمی رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران در دوره‌های هفتم و هشتم به فرزندان شهید کمال خرازی به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

عزیزان گرانقدر دکتر سلمان خرازی و جناب دکتر علی خرازی

شهادت تابسوز برادر بزرگوارم جناب آقای دکتر کمال خرازی که عمر شریف خود را در خدمت انقلاب، ایران و دانش و اعتلاء میهن صرف کرد و نیز بانوی بافضیلت و دردآشنا سرکار مرضیه خانم رئیس قاسم پدر و مادر بزرگوارتان را صمیمانه به شما عزیزان و همه بستگان داغدار تسلیت می‌گویم و از پیشگاه حضرت پروردگار برای این عزیزان آمرزش و رحمت و علو درجات و برای بازماندگان معزز تندرستی، شکیبایی و پاداش نیکو مسألت می‌کنم.

یادشان گرامی و روانشان شاد باد.»

همچنین متن پیام سیدمحمد خاتمی به سید صادق خرازی نیز به شرح زیر است.

«بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای سید صادق خرازی

شهادت برادر عزیزم و عموی گرانقدرتان جناب آقای دکتر خرازی را به جنابعالی، حضرت والد معظم و همه بستگان داغدار تسلیت می‌گویم و برای روح پاک آن عزیز آمرزش و علو درجات و برای بازماندگان معزز صبر و اجر و سلامتی مسألت می‌کنم.

ایام عزت مستدام»

