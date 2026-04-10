پزشکیان:
همگرایی مردم و هنرمندان ستودنی است
رئیسجمهوری در پیامی به رویداد فرهنگی «من ایرانم» از مشارکت مردم و هنرمندان در برپایی این رویداد قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیامی به رویداد فرهنگی «من ایرانم» که در مجموعه باغ فردوس تهران برگزار میشود، از برپایی این رویداد فرهنگی با مشارکت مردم و هنرمندان، تقدیر کرد.
در پیام رئیسجمهوری آمده است:
«از مردم شریف و هنرمندان گرامی به خاطر حضور و جانفشانی و پشتیبانی از وطن تقدیر و تشکر میکنم.
همگرایی باشکوه مردم و هنرمندان ستودنیست.»