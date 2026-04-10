پیام تسلیت وزیر دادگستری در پی شهادت سید کمال خرازی

شهادت مظلومانه دکتر سید کمال خرازی، مشاور عالی رهبر شهید و رئیس شورای راهبردی روابط خارجی را تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

آن شهید گرانمایه که پیش‌تر در پی ترور وحشیانه دشمن صهیونیستی - آمریکایی مجروح شده بود، شخصیتی متین و مقتدر و در عین حال نماد دیپلماسی عزتمندانه بود که سال‌های متمادی عمر شریف خود را در تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و خدمت به ملت شریف ایران سپری کرد.

شهید خرازی به‌ عنوان مشاور عالی رهبری شهید، وزیر امور خارجه اسبق ایران، رئیس مرکز علوم شناختی ایران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، خدمات ماندگاری را به کشور و نظام تقدیم و پس از عمری خدمت خالصانه به خیل عظیم شهیدان پیوست.

شهادت دکتر سیدکمال خرازی را به محضر مقام معظم رهبری، مجموعه خدمتگزاران نظام، خانواده معزز آن شهید و مردم شریف تسلیت عرض می‌نمایم و از خداوند سبحان برای ایشان و همسر شهیده‌اش که چندی پیش به فیض عظیم شهادت نایل شد، علو درجات و همنشینی با صلحا مسالت دارم.



امین حسین رحیمی

وزیر دادگستری»