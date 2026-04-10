پیام تسلیت وزیر دادگستری در پی شهادت سید کمال خرازی
وزیر دادگستری با انتشار پیامی شهادت سید کمال خرازی را تسلیت گفت

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،‌ متن پیام امین حسین رحیمی،‌ وزیر دادگستری، به این شرح است:

«انا لله و انا الیه راجعون

 شهادت مظلومانه دکتر سید کمال خرازی، مشاور عالی رهبر شهید و رئیس شورای راهبردی روابط خارجی را تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

آن شهید گرانمایه که پیش‌تر در پی ترور وحشیانه دشمن صهیونیستی - آمریکایی مجروح شده بود، شخصیتی متین و مقتدر و در عین حال نماد دیپلماسی عزتمندانه بود که سال‌های متمادی عمر شریف خود را در تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و خدمت به ملت شریف ایران سپری کرد.

شهید خرازی به‌ عنوان مشاور عالی رهبری شهید، وزیر امور خارجه اسبق ایران، رئیس مرکز علوم شناختی ایران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، خدمات ماندگاری را به کشور و نظام تقدیم و پس از عمری خدمت خالصانه به خیل عظیم شهیدان پیوست.
شهادت دکتر سیدکمال خرازی را به محضر مقام معظم رهبری، مجموعه خدمتگزاران نظام، خانواده معزز آن شهید و مردم شریف تسلیت عرض می‌نمایم و از خداوند سبحان برای ایشان و همسر شهیده‌اش که چندی پیش به فیض عظیم شهادت نایل شد، علو درجات و همنشینی با صلحا مسالت دارم.

امین حسین رحیمی 
وزیر دادگستری»

