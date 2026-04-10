پیام تسلیت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پی شهادت خرازی



«بسم‌الله الرحمن الرحیم

إنا لله و إنا إلیه راجعون



خبر جانسوز و اندوهبارِ شهادت اندیشمند فرهیخته، دیپلمات برجسته و چهره ماندگار عرصه سیاست خارجی، جناب آقای دکتر سید کمال خرازی، قلب هر انسان آگاه و دلسوز این سرزمین را در بهت و اندوهی عمیق فرو می‌برد. فقدان چنین شخصیتی، تنها از دست رفتن یک فرد نیست، بلکه خاموشی بخشی از خرد، تجربه و صدای متین دیپلماسی ایران در صحنه بین‌الملل است.



چندین سال همنشینی و همکاری را شاهد می‌گیرم که ایشان از جمله چهره‌هایی بودند که عمر خویش را در مسیر دشوار و پرچالش سیاست خارجی، با صداقت، صبوری، تدبیر و عزت‌مداری سپری کرد؛ حضوری که در جایگاه وزارت امور خارجه و ریاست شورای راهبردی روابط خارجی، جلوه‌ای روشن از عقلانیت، ژرف‌اندیشی و پایبندی به منافع ملی را به نمایش گذاشت. نام او با وقار دیپلماسی ایران، با منطق استوار در برابر جهان، و با دفاع صادقانه از استقلال و عزت این ملت گره خورده است.



اکنون که یاد آن چهره کم‌نظیر در ذهن‌ها زنده است، اندوهی سنگین بر دل‌ها نشسته؛ اندوهی از جنس فقدان انسان‌هایی که بودنشان امید می‌آفریند و رفتنشان خلأیی عمیق و جانکاه بر جای می‌گذارد. بی‌تردید تلاش‌ها و میراث فکری و دیپلماتیک ایشان، همچون چراغی روشن در مسیر آینده سیاست خارجی کشور باقی خواهد ماند و فراموش نخواهد شد.



اینجانب با قلبی آکنده از اندوه، این ضایعه بزرگ را به محضر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، خاندان مکرم خرازی، همکاران و جامعه علمی و دیپلماتیک کشور تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن شهید سعید، رحمت واسعه، علوّ درجات و همنشینی با اولیای الهی را مسئلت می‌نمایم.



سید عباس عراقچی

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران»