خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت رئیس‌جمهور در پی شهادت کمال خرازی

پیام تسلیت رئیس‌جمهور در پی شهادت کمال خرازی
کد خبر : 1771661
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور در پیامی شهادت سید کمال خرازی که پس از تحمل جراحات ناشی از حمله تروریستی آمریکایی و صهیونی به منزل مسکونی‌اش به کاروان شهدا پیوست را به ملت سر افراز ایران، جامعه دیپلماسی کشور، خانواده و بازماندگان مکرم ایشان تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مسعود پزشکیان در پیام تسلیت شهادت  سید کمال خرازی با تجلیل از سال‌ها خدمات این دیپلمات فرهیخته با روحیه مسئولیت پذیری، تدبیر و دلسوزی برای کشور در مسئولیت‌های خطیر تصریح کرد: ایشان از چهره‌های برجسته، متعهد و اثرگذار عرصه دیپلماسی کشور بود که سال‌های متمادی از عمر شریف خود را در مسئولیت‌های خطیری همچون وزیر امور خارجه و سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، با اخلاص، درایت و پایبندی عمیق به آرمان‌های انقلاب اسلامی و در مسیر دفاع از منافع ملی و تبیین مواضع اصولی جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی سپری کرد. 

متن پیام تسلیت رئیس جمهور به شرح زیر است: 

«بسم ربّ الشهداء و الصدیقین

شهادت مظلومانه دکتر سید کمال خرازی را که پس از تحمل جراحات ناشی از حمله تروریستی و ددمنشانه دشمنان آمریکایی و صهیونی به منزل مسکونی‌اش، به کاروان شهیدان پیوست، به ملت سرافراز ایران، جامعه دیپلماسی کشور و خانواده و بازماندگان مکرم ایشان تسلیت عرض می‌کنم. 

ایشان از چهره‌های برجسته، متعهد و اثرگذار عرصه دیپلماسی کشور بود که سال‌های متمادی از عمر شریف خود را در مسئولیت‌های خطیری همچون وزیر امور خارجه و سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، با اخلاص، درایت و پایبندی عمیق به آرمان‌های انقلاب اسلامی و در مسیر دفاع از منافع ملی و تبیین مواضع اصولی جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی سپری کرد. 

این دیپلمات فرهیخته در سال‌های پس از آن نیز با همان روحیه مسئولیت‌پذیری، تدبیر و دلسوزی برای کشور، در جایگاه‌های مهمی همچون عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست شورای راهبردی نقش مهمی ایفا کردند. 

اینجانب با ادای احترام به روح بلند این شهید والامقام و همسر فداکار و همراه ایشان که در این اقدام جنایتکارانه به شهادت رسیدند، از درگاه خداوند متعال برای این شهیدان عزیز علو درجات و همنشینی با صالحان و برای بازماندگانشان صبر و سلامتی مسئلت دارم 

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران»

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار