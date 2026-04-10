حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با صدور بیانیه‌ای ضمن تبریک توفیق وادار کردن دشمن به توقف جنگ، نکاتی را در این‌باره مطرح کرد.

به گزارش ایلنا، در ابتدای این بیانیه آمده است: چهل روز پس از حمله‌ی غیرقانونی دولت سرکش و خودشیفته‌ی آمریکا و رژیم وحشی و جنایتکار اسرائیل به سرزمین پاک و اهورایی ایران، رزم‌آوران و مدافعان استقلال و تمامیت ارضی کشور با پشتیبانی ملت بزرگ ایران و به برکت ایستادگی و تاب‌آوری آنان، دشمن را در دستیابی به اهداف شوم خود ناکام گذاشتند و برگی افتخارآمیز به تاریخ این سرزمین دیرپای افزودند. هرچند، فراموش نمی‌کنیم که ایرانیان هزینه‌ی این جنگ تحمیلی را با جان باختن یا مصدوم و مجروح شدن عزیزان، وارد شدن آسیب‌های جبران‌ناپذیر روانی و اجتماعی به خانواده‌ها و ویرانی زیرساخت‌ها و واحدهای تولیدی- صنعتی و آسیب دیدن بناهای فرهنگی- تاریخی تکرارناپذیر کشور پرداخت کرده‌اند. حزب اتحاد ملت توفیق بزرگ وادار کردن دشمن به توقف جنگ را به همه‌ی دوست‌داران ایران تبریک می‌گوید و نکاتی را در رابطه با این دستاورد بزرگ به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند.

این بیانیه می‌افزاید: حزب اتحاد ملت، امری عینی‌تر و فوری‌تر از حفظ ایران و دفاع از یکپارچگی سرزمینی آن نمی‌شناسد. به‌همین دلیل همان‌طور که در بیانیه‌های پیشین خود، بی هیچ تردید و تبصره‌ای حمله‌ی ناجوانمردانه، ستمگرانه و غیرقانونی به وطن عزیزتر از جان را محکوم و بر حق دفاع مشروع ایرانیان و حمایت از رزم‌آوران دلیر ایران‌زمین تاکید کرد، اکنون نیز از تصمیم خردمندانه‌ی شورای عالی امنیت ملی و دستگاه دیپلماسی مبنی بر توقف موقت درگیری و پیگیری حقوق ایران از طریق مذاکره حمایت می‌کند و امیدوار است با به ثمر نشستن تلاش‌های جاری سیاسی ، دستاوردهای میدانی رزم‌آوران تثبیت و با حفظ عزت و یکپارچگی سرزمینی ایران، دور شدن سایه‌ی جنگ و تحریم از میهن، و قرار گرفتن کشور در مسیر توسعه‌ی پایدار و همه‌جانبه، شرایط زیست آزاد، عادلانه و شرافتمندانه برای همه‌ی ایرانیان فراهم و شعار «ایران برای همه‌ی ایرانیان» محقق شود.

حزب اتحاد ملت در بخش دیگری با تأکید بر عملکرد نیروهای نظامی عنوان کرد: ناکامی دشمن در رسیدن به اهداف خود نتیجه‌ی آمادگی تمام عیار نیروهای نظامی و پاسخ سنجیده و درخور آن‌ها به عملیات دشمن است. حزب اتحاد ملت ضمن تقدیر از این آمادگی و هشیاری، عقلانیت رزم‌آوران و خویشتن‌داری آنان را در رعایت اصول مبارزه‌ی جوانمردانه از جمله باقی ماندن در موضع دفاعی و پرهیز از عملیات پیش‌دستانه، و مقابله‌به‌مثل نکردن در حمله به اماکنی نظیر دانشگاه‌ها و مدارس می‌ستاید و خواستار حفظ این آمادگی، هشیاری، رویکرد و عقلانیت در بالاترین سطح خود تا زمان تثبیت وضعیت است.

در ادامه این بیانیه با اشاره به نقش مردم تصریح شده است: ملت بزرگ ایران با همه‌ی تفاوت‌های دینی، قومی و نسلی و با وجود رنجش‌ها، دردها و محرومیت‌های بسیار، با صبوری و هشیاری در برابر تجاوز و جنگ ایستاد. حزب اتحاد ملت این هم‌نوایی را اساسی‌ترین پایه‌ی مؤفقیت در ناکام گذاشتن دشمن می‌داند و حاکمیت را به درک و پاسداشت این «تکثر و هم‌نوایی» و فراهم کردن زمینه‌ی نقش‌آفرینی همه‌ی دلسوزان این مرز و بوم در مدیریت کشور در وضعیت پساجنگ فرامی‌خواند.

این بیانیه همچنین با قدردانی از خدمات دستگاه‌های اجرایی و امدادی خاطرنشان کرده است: تدارکات پشت‌جبهه شامل تأمین نیازهای لجستیکی نیروهای نظامی درگیر در جنگ و ارائه‌ی خدمات مناسب و پایدار معیشتی، اجتماعی، بهداشتی، امدادی و انتظامی به شهروندان، تأثیر انکارناپذیری در مؤفقیت رزمندگان و تداوم تاب‌آوری جامعه داشت. حزب اتحاد ملت سپاس و تقدیر صمیمانه‌ی خود را از خدمات ارزشمند دولت و نیز زحمتکشان دستگاه‌های خدمات عمومی نظیر شهرداری‌ها، شاغلین واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی، امدادگران فداکار سازمان‌های امدادی نظیر اورژانس، آتش‌نشانی و هلال احمر، پزشکان و کارکنان واحدهای بیمارستانی، نیروهای امنیتی- انتظامی و سایر اقشار و صنوف خدمتگزار مردم تقدیم می‌کند و بر ضرورت استمرار این خدمات و به‌خصوص بازسازی ویرانی‌ها و تلاش برای جبران آسیب‌های مالی و اجتماعی وارد شده به شهروندان تأکید می‌ورزد.

در بخش دیگری از این بیانیه حزب اتحاد با تاکید بر ضرورت تلاش در جهت جلب رضایت و تکریم مردم و شهروندان به عنوان اقتضای تثبیت و تداوم پیروزی، خواستار رفع برخی محدودیت‌ها و انجام برخی اقدامات کم‌هزینه و زودبازده به ویژه در حوزه اینترنت و آزادی زندانیان سیاسی و اصلاح برخی رویکردها در سازمان صداوسیما برای بازگرداندن مرجعیت رسانه‌ای به داخل کشور شد.

حزب اتحاد ملت در پایان با اشاره به نقش نخبگان و چهره‌های اثرگذار از اساتید دانشگاه، هنرمندان، ورزشکاران، فعالین مدنی و رسانه‌ای، و سایر شخصیت‌ها و چهره‌های ملی و بین‌المللی صاحب نفوذ که می‌توانند بر تحولات سیاسی تأثیر داشته باشند، خواست تا با کنشگری خود به تلاش‌های صلح‌جویانه کمک کنند.

این حزب با تقدیر از نامه‌ی اخیر تاج‌زاده و مقاله‌ی ظریف تاکید کرد:‌ بی‌گمان پس از توفیق در«جهاد اصغر» نوبت به «جهاد اکبر» به معنای ساختن دوباره‌ی ایران با مشارکت همه‌ی سلایق و برای همه‌ی ایرانیان می‌رسد که در آینده بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

