به گزارش ایلنا، پس از برگزاری تشییع پیکر شهید خرازی، مراسم خاکسپاری نیز ساعت ۱۵ از سالن دعای ندبه بهشت زهرا (س) به سمت قطعه شهدا انجام می‌شود.

سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی که پیش تر در عملیات تروریستی دشمن صهیونیستی - آمریکایی مجروح شده بود، شامگاه روز شنبه - ۲۰ فروردین ماه - به خیل عظیم شهیدان ایران پیوست.

