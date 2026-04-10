مراسم تشییع شهید خرازی در حرم مطهر امام خمینی (ره) برگزار میشود
مراسم تشییع پیکر شهید سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران امروز جمعه در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) و حاشیه برگزاری نماز جمعه تهران برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، پس از برگزاری تشییع پیکر شهید خرازی، مراسم خاکسپاری نیز ساعت ۱۵ از سالن دعای ندبه بهشت زهرا (س) به سمت قطعه شهدا انجام میشود.
سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی که پیش تر در عملیات تروریستی دشمن صهیونیستی - آمریکایی مجروح شده بود، شامگاه روز شنبه - ۲۰ فروردین ماه - به خیل عظیم شهیدان ایران پیوست.