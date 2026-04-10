معاون اول قوه قضاییه:
باید از هرگونه اختلاف و تفرقه پرهیز کرد
معاون اول قوه قضاییه نوشت:باید برای حفظ این اتحاد و انسجام از هر گونه اختلاف و تفرقه اجتناب و پرهیز نمود، قوه قضاییه در این راستا با جدیت، عامل به تکالیفش خواهد بود.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین خلیلی طی پیامی در حساب ویراستی خود نوشت: اکنون که فتح و ظفر را خداوند تبارک و تعالی به جامعه ایمانی ایران عطا نموده است استمرار آمادگی کامل در میدان و خیابان لازم است. شکر این نعمت در وحدت و انسجام و همبستگی است که باید برای حفظ این اتحاد و انسجام از هر گونه اختلاف و تفرقه اجتناب و پرهیز نمود. اتحاد ما خار چشم دشمنان است؛ باید روز به روز دامنهی این اتحاد وسیعتر و گستردهتر گردد.
قوه قضاییه در این راستا با جدیت، عامل به تکالیفش خواهد بود.