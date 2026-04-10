پیام رئیس قوه قضاییه در پی شهادت کمال خرازی

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی پیامی شهادت دکتر کمال خرازی را تبریک و تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

دکتر کمال خرازی و همسر مکرمه ایشان در جریان حملات ددمنشانه رژیم‌های سفاک آمریکا و صهیونیسم، به فیض شهادت نائل آمدند و نامشان در فهرست پرافتخار شهدای جنگ تحمیلی سوم، تسجیل شد. طوبی به حال این رفتگان خوش عاقبت.

شهید خرازی در مسئولیت‌های مختلف سیاسی، دیپلماتیک، همواره وزنه‌ای وزین و اثرگذار بودند و در تمامی ادوار و مناصب، از صراط مستقیم ولایتمداری و تبعیت محض از امام امت، عدول و خروج نکردند. ایشان در دوره‌ای که سکاندار دستگاه دیپلماسی کشور شدند، اجازه ندادند که حرکت کلان سیاست خارجی کشور از مسیر اصولی و بنیادین خارج شود.

اینجانب شهادت دکتر کمال خرازی و همسر مکرمه‌شان را به اقرباء و همکاران‌شان تبریک و تسلیت می‌گویم و غفران الهی را برای ایشان مسئلت دارم.