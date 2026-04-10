سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد
ایران در ساعات آتش بس هیچ پرتابی به سوی هیچ یک از کشورها نداشته است
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیهای با تاکید بر اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ساعات آتش بس تا این ساعت مطلقاً هیچ پرتابی به سوی هیچ یک از کشورها نداشتهاند، عنوان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اگر هر هدفی را مورد اصابت قرار دهند، با شهامت کامل آن را در بیانیهای رسمی اعلام خواهند کرد و هر اقدامی که در بیانیههای اعلامی جمهوری اسلامی ایران نباشد، ارتباطی با ما ندارد.
به گزارش ایلنا متن کامل اطلاعیه شماره ۵۷ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
«بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
طی ساعات گذشته خبرگزاری های مختلف گزارشهایی در خصوص حمله پهپادی و موشکی به تاسیسات برخی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس منتشر کردهاند.
به اطلاع میرساند که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ساعات آتش بس تا این ساعت مطلقاً هیچ پرتابی به سوی هیچ یک از کشورها نداشتهاند.
اگر این گزارشهای منتشره توسط رسانهها صحت داشته باشند بدون شک کار دشمن صهیونی یا آمریکا است.
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اگر هر هدفی را مورد اصابت قرار دهند، با شهامت کامل آن را در بیانیهای رسمی اعلام خواهند کرد و هر اقدامی که در بیانیههای اعلامی جمهوری اسلامی ایران نباشد، ارتباطی با ما ندارد.»