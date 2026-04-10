همه کشتی ها با هماهنگی ایران از تنگه هرمز عبور می کنند

به گزارش ایلنا، سعید خطیب زاده معاون وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه‌ای با شبکه الجزیره انگلیسی گفت تنگه هرمز باز است، اما کشتی‌ها باید باتوجه به مین‌ها و اقدامات نظامی با نیرو‌های ایرانی هماهنگ کنند.

وی همچنین افزود همه شناور‌ها حتی آمریکایی می‌توانند مادامیکه "رفتار خصمانه" نداشته باشند از این تنگه عبور کنند. البته به سبب منطقه جنگی و ترتیباتی که ایران در جریان این جنگ و تهاجم علیه کشور در پیش گرفت محدودیت‌های فنی وجود دارد. بنا بر این برخی محدودیت‌های فنی هست و لذا همه کشتی‌هایی که می‌خواهند از تنگه عبور کنند باید با ارتش و نیرو‌های نظامی ما ارتباط برقرار کنند؛ به سبب محدودیت‌ها در این تنگه، و اینکه هرمز، پهنای بسیار کمی دارد.

خبرنگار الجزیره: وقتی که شما بحث دشواری‌ها و محدودیت‌های فنی را مطرح می‌کنید به نظرم اشاره شما به مین‌های واقع درتنگه هرمز است؟

خطیب زاده: بله این را هم شامل می‌شود. البته ترتیبات دیگری نیز هست که ایران در دوره جنگ در پیش گرفت و هنوز هم در جریان است و لذا ما نقشه‌هایی داریم، زیرا که می‌بایست درباره عبور امن نفتکش‌ها و کشتی‌ها بسیار دقیق باشیم تا امنیت خدمه کشتی‌ها در جریان عبور، تامین شود.

خبرنگار الجزیره: آیا شما به کشتی‌های آمریکایی هم اجازه عبور می‌دهید؟

خطیب زاده : فرقی نمی‌کند فقط مسئله‌ای که مطرح است بحث رفتار خصمانه است البته در شرایط کنونی تصور ما این است که نشانه‌ای از آن در شرایط کنونی وجود ندارد. همه می‌توانند به شکل معمولی و عادی از این تنگه عبور کنند، البته بر اساس محدودیت‌هایی که ما اکنون داریم لذا هر کشتی که ارتباط برقرار کند ما از طریق کانال‌های امنی که در تنگه داریم، عبور امن آنها را تامین می‌کنیم.