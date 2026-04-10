حضور وکلا و کارشناسان در کنیسه تخریب شده یهودیان

به گزارش ایلنا، در ادامه حملات هوایی انجام شده توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، سهشنبه (۱۸ فروردین ۱۴۰۵) کنیسه یهودیان در تهران هدف این حملات قرار گرفت. شدت این حملات به حدی بود که واحدهای مسکونی هدف گرفته شده، ۱۰۰ درصد تخریب شده و خسارات مالی سنگینی به ساکنان وارد آمد.

عبدلیان پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با حضور در محل حادثه گفت: کشور ما محلی آرام، توأم با امنیت و آزادی برای تمام ادیان و اقلیتهاست و سالهای طولانی ایرانیان با هر دین و مسلکی در کنار هم زندگی کردهاند و برای ایران جان دادهاند.

رئیس مرکز وکلا افزود: دشمن آمریکایی–صهیونی در جنگ رمضان نشان داده است که هیچ ملاک و معیار و تعهدی به رعایت اصول انسانی ندارد و در حملات کور خود مناطق غیرنظامی و مسکونی و حتی مذهبی را مورد حمله قرار داده است.

عبدلیان پور بیان داشت: کنیسه یهودیان تهران با قدمتی نزدیک به یک قرن به گونهای تخریب شده که تمام بنا از بین رفته و کتب آسمانی یهودیان در آتش سوخته و این جنایتی علیه ادیان و اقلیتها و نشاندهنده چهره واقعی و ذات کثیف صهیونیست است و صهیونیستها جدا از پیروان واقعی دین حضرت موسی کلیمالله هستند.

وی افزود: امروز کارشناسان ما در رشته های مختلف پای کار آمدهاند و اقدام به برآورد خسارات و مستندسازی آسیبهای وارده نموده و وکلای ما نیز حضور دارند تا از آسیبدیدگان و همسایگانی که دچار خسارت شدهاند اخذ وکالت کنند تا به صورت رایگان به امور حقوقی آنها رسیدگی شود.

عبدلیان پور گفت: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه آمادگی کامل برای ارائه خدمات کارشناسی، حقوقی و مشاورهای به صورت رایگان و معاضدتی در سراسر کشور دارد و آماده است به هرگونه درخواست از سوی افراد و نهادها رسیدگی نماید.