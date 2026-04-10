شهریار حیدری عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اعلام آتش‌بس درباره برخی تندروی‌ها و ایجاد دوقطبی در شرایط کنونی کشور گفت: جنگ یک آغازی و یک پایانی دارد. امروز بنا به ملاحظات بین‌المللی وقتی که طرف مقابل آماده آتش‌بس است، ما هم بنا به منافع کشور آتش‌بس را اعلام کردیم.

وی ادامه داد: آتش‌بس توسط یک شخص اعلام نمی‌شود. آتش‌بس توسط شورای عالی امنیت ملی و مسئولین نظام و با هماهنگی رهبر نظام جمهوری اسلامی اعلام می‌شود. جمهوری اسلامی ملاحظاتی داشته و در قالب ۱۰ بند آن را به طرف مقابل اعلام کرده، طرف مقابل هم ۱۵ بند به ما اعلام کرده و نهایتاً در مذاکرات مشخص می‌شود که آیا آتش‌بس پایدار می‌شود یا شکننده است.

این عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: بنابراین وقتی ملاحظات، ملی است و شورای عالی امنیت ملی و مقامات و مسئولان اول کشور تا آنجایی که مصلحت دانستند مبارزه و مقاومت را ادامه دادند، جایی که طرف مقابل اعلام آتش‌بس می‌کند، ما نباید در نظام بین‌الملل محکوم به این باشیم که ما ادامه دهنده جنگ هستیم و طرف مقابل صلح‌طلب است، اما ما جنگ‌طلب. بنا به همین ملاحظات و قطع به یقین براساس منافع ملی‌مان آتش‌بس اعلام شد.

حیدری با اشاره به برخی شعارهای گروه‌های تندرو گفت: طبیعتاً یک جریان دیگری که ظاهراً تعریف مشخصی از منافع ملی و جایگاه شورای عالی امنیت ملی ندارند، چنین شعارهایی را مطرح می‌کنند. اعلام صلح و جنگ، با رهبری است. بالاترین مرجع کشور از نظر این موضوع رهبری است. رهبری هم با مشورت به همراه شورای عالی امنیت ملی این موضوعات را رصد می‌کنند و در نهایت یا با آن مخالفت می‌کنند و یا موافقت.

وی ادامه داد: وقتی که شورای عالی امنیت ملی تأکید می‌کند که مردم باید همراه و هم‌صدا باشند و صاحبان رسانه، صاحبان قلم و مطبوعات همه باید همراه باشند، قطعاً این موارد هم جزو راهبردهای امنیت ملی ما محاسبه می‌شود. بنابراین بهتر است که در این شرایط آنچه که شورا و مقامات کشور تصمیم می‌گیرند، مورد احترام همه باشد و کسی خلاف آن بحث نکند. آنچه که مصلحت کشور است، اولویت شورای عالی امنیت ملی، مقامات و نهایتاً حاکمیت است.

این فعال سیاسی تاکید کرد: به نظر من امروز بیش از هر زمانی وحدت، اتحاد، تبعیت از رهبر انقلاب، همراهی، همکاری و پشتیبانی از تصمیمات شورای عالی ضرورت دارد. کسانی که یک سری مسائلی را خلاف این موضوع مطرح می‌کنند، قطع و یقین نه به مصالح ملی می‌اندیشند و نه به ملاحظات سیاسی‌ـ‌امنیتی، این‌ها باید حتماً آگاه باشند که شورای عالی و مقامات کشوری بدون اذن و اجازه، چنین تصمیماتی نمی‌گیرند. این تصمیمات کاملا منطقی و درست است. در اول و آخر این تصمیمات ملاحظات نظام و منافع ملی وجود دارد.

حیدری در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: کشور ما ظرفیت‌های ویژه‌ای دارد؛ چه در دوران جنگ چه بعد از دوران جنگ. طبیعتاً جنگ، آثار مخرب و ضرر و زیان دارد، اما وقتی جنگ به کشوری تحمیل می‌شود، قطع به یقین تبعات بعد از جنگ را هم مسئولان پیش‌بینی می‌کنند. جنگی که یک جنگ نابرابر بود، تبدیل شد به یک جنگ برابر و نهایتاً به برتری ما انجامید. این حکایت از دوراندیشی حاکمیت دارد و ان‌شاالله برای دوران پساجنگ همه ملاحظات تعریف شده است.

وی ادامه داد: دولت هم کارهایی که لازم است را انجام می‌دهد و به‌ سرعت قطعا بازسازی بعد از دوران جنگ شروع می‌شود. همچنین به اقتصاد، معیشت، بیکاری حتماً توجه ویژه خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران به خاطر داشتن ژئوپولیتیک ویژه‌ای که در خاورمیانه و در منطقه دارد، حتماً توان تامین خسارت‌هایی که از نظر مادی به مردم وارد شده را دارد. بنابراین این‌ها پیش‌بینی شده است. اگر صلح، صلح پایدار باشد، من از همین الان اعلام می‌کنم که تمام کشورهای دنیا حاضرند در جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری کنند و به‌شدت علاقه و تمایل خودشان به سرمایه‌گذاری در کشور ما را نشان داده‌اند؛ چون به هر شکل امروز همه جهانیان تشخیص دادند که ایران برای امنیت سرمایه‌گذاری، کشور قابل اعتمادی است.

این فعال سیاسی تصریح کرد: همچنین ایران ظرفیت‌هایی دارد که خیلی از کشورها ندارند. ایران می‌تواند از سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران خارجی حمایت و امنیت را هم ایجاد کند و امروز برای همه این موضوع اثبات شد. البته ما نگران مسائل اقتصادی بعد از جنگ هستیم اما برنامه‌ریزی هم انجام داده‌ایم و دولت توان مدیریت کشور را دارد و اولویت دولت تامین ضرورت‌های مردم است و هر سیستمی به موازات خودش در دوران جنگ و بعد از جنگ کار خود را انجام می‌دهد.

حیدری گفت: در دوران دفاع نیروهای نظامی، امنیتی، اطلاعاتی کارشان را با موفقیت انجام دادند. ما امروز می‌بینیم کشور ما بیش از هر زمانی اشراف اطلاعاتی دارد و قدرت عملیاتی نیروهای نظامی، سپاه و ارتش برای جهانیان مشخص شده است و در عین حال دولت‌ بحث‌های اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک را به موازات جنگ ادامه می‌دهد، بنابراین برای دوران بعد از جنگ هم پیش‌بینی‌های لازم انجام شده، برنامه‌هایی که ضرورت دارد به‌خوبی پیگیری می‌شود و نگران بعد از جنگ نیستیم.

وی با اشاره به پیگیری دریافت غرامت درخصوص خسارت های ایجاد شده به کشورمان گفت: طبیعتاً بالاخره خسارت‌های وارد شده از طرق دیوان لاهه و از طریق نظام‌های بین‌المللی و از سوی دستگاه دیپلماسی پیگیری می‌شود. در حال حاضر هم یکی از شروطی که ایران برای مذاکره پیشنهاد کرده پرداخت خسارت به کشورمان است.

این فعال سیاسی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر برای تقویت اتحاد و همدلی مردم این امکان وجود دارد که در خصوص برخی سیاست‌ها اصلاحاتی صورت گیرد تا از بروز نارضایتی‌ بین مردم جلوگیری شود، گفت: ما با توجه به مسائل قبل از جنگ و بعد از جنگ واقعاً دیدیم که مردم با قدرت تمام در کنار نیروهای نظامی بودند، مقاومت کردند، ایستادند و تا هر زمانی که لازم باشد باز هم در کنار ابن نیروها خواهند بود. دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی قطع به یقین مردم را فراموش نمی‌کنند، تمام مردم، حتی آن‌هایی که انتقاد و اعتراض داشتند، در این شرایط برای کشور نگران بودند و در این شرایط جنگی انصافاً باید بگوییم که با تمام توان، در کنار نیروهای نظامی قرار گرفتند.

حیدری تاکید کرد: البته این به معنی این نیست که مردم مشکل ندارند، گرفتاری اقتصادی ندارند، بیکاری ندارد. دولت و حاکمیت بعد از این باید حتماً این ملاحظات را داشته باشد، و در رویکردهایش تعامل با همه گروه‌های سیاسی و گروه‌های مردمی را مدنظر داشته باشد، باتوجه به ملاحظاتی که مردم در این مدت داشتند و وحدت و اتحاد را در کنار نیروهای نظامی داشتند و در خیابان ماندند و به مخالفان نظام پاسخ منفی دادند، نظام و دولت به معنی کلی حاکمیت هم باید قدردان مردم باشند.

وی گفت: تعدادی از مردم درخصوص وضعیت اقتصادی، وضعیت معیشت، تعاملات بین‌المللی و مسائل دیگر اعتراضاتی دارند دولت هم در حوزه سیاسی و دیپلماسی و هم در حوزه داخلی باید موضوعاتی را لحاظ کند و این امر نیاز به همکاری همه دستگاه‌های حاکمیتی، دولتی و ملی دارد و همه این ملاحظاتی که عرض کردم مدنظر کل مجموعه حاکمیت است باید به پاس قدردانی از مردم، سیاست و رویکردهای جدیدی در راستای منافع ملی و مردم را اعمال کند.

