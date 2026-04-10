به گزارش ایلنا، متن پیام محمدرضا عارف به شرح زیر است:

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ»

شهادت مظلومانه و افتخارآمیز دیپلمات عالی‌قدر، سیاستمدار خردمند و اندیشمند برجسته، دکتر کمال خرازی و همسر صبور و فداکار ایشان، موجب تأثر عمیق و تألم فراوان گردید.

سابقه آشنایی و علقه اینجانب با ایشان به اوایل دهه ۱۳۵۰ بازمی‌گردد؛ پیوندی که در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در عرصه‌های مختلف مدیریتی و اجرایی، به همکاری و هم‌افزایی فکری نزدیک برای خدمت به میهن اسلامی بدل شد. دکتر خرازی همواره شخصیتی متین، اخلاق‌مدار و برخوردار از عمق علمی و غنای فرهنگی کم‌نظیر بود که با درک دقیق از معادلات قدرت، در بزنگاه‌های حساس، نقش‌آفرینی راهگشایی داشت.

آن مجاهد راه دیپلماسی در سال‌های متمادی خدمت، به‌ویژه در جایگاه ریاست شورای راهبردی روابط خارجی، مظهر عقلانیت، اقتدار و زبان گویای منطق جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌الملل بود. هدف قرار دادن این نماد دیپلماسی عزتمند، گواه روشنی بر هراس دشمنان از تبیین هوشمندانه راهبردهای نظام و صدای مستقل ملت ایران در جهان است.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به محضر مقام معظم رهبری، خانواده معزز خرازی، جامعه علمی و دیپلماتیک و ملت بزرگ ایران، برای آن شهیدان عالی‌قدر علو درجات و همنشینی با اولیای الهی مسئلت دارم. شکوه راهی که ایشان در سیاست خارجی ترسیم نمود، با صلابت ادامه خواهد یافت.»