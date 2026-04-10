مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه تاکید کرد تصمیم خلاف عرف و حقوق بین‌الملل دولت کاستاریکا که به‌نظر می‌رسد تحت القائات و فشارهای رژیم نسل‌کش و اشغالگر صهیونیستی و آمریکا اتخاذ شده است، سابقه خطرناکی در روابط بین‌الدولی ایجاد نموده و مسئولیت بین‌المللی دولت کاستریکا را موجب می‌شود.

وی تاکید کرد: در حالی که جمهوری اسلامی ایران مورد حمله نظامی غیرقانونی آمریکا و رژیم نسل‌کش اسرائیل قرار گرفته و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نمایندگی از ملت بزرگ ایران در حال دفاع از کیان کشور است، اقدام کاستاریکا در برچسب‌زنی به این نهاد ملی، به منزله مماشات در برابر قانون‌شکنی و همدستی در جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

ارشادی با اشاره به جایگاه سپاه پرافتخار ایران بعنوان نهادی حاکمیتی و برآمده از متن ملت ایران که مشروعیت خود را از قانون اساسی و اراده مردم ایران گرفته و در کنار دیگر نیروهای مسلح، وظیفه پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و امنیت ملی کشور را با اقتدار و عزت ایفا می‌کند، تاکید کرد: کارزار سخیف آمریکا و رژیم صهیونیستی در وادار کردن کشورها به برچسب‌زنی علیه نیروهای مسلح مقتدر ایران هیچ تاثیری بر اراده پاسداران میهن برای دفاع از کیان ایران و حراست از امنیت ملی کشور نخواهد داشت.