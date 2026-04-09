قالیباف:
به تفکیک میدان از دیپلماسی اصلا اعتقاد نداریم
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به تفکیک میدان از دیپلماسی اصلا اعتقاد نداریم و فقط یک میدان داریم آن هم میدان دفاع از حقوق مردم ایران است.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پیامی به مناسبت چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب بیان کرد: سنتهای الهی به ما میگوید که خداوند قادر نصرت خود را بر چنین مردمی فرض کرده است و ما استجابت دعای امام شهیدمان را میبینیم که احساس پیروزی نزدیک را برای ما طلب کرد و به پیروزی نهایی در این جنگ ماهیتی اطمینان داریم.
وی افزود: ما امروز بخشی از این احساس پیروزی را مشاهده میکنیم. عقبنشینی تاریخی رئیسجمهور متکبر آمریکا و کنارگذاشتن طرح ایالات متحده و پذیرفتن کلیات طرح ۱۰مادهای جمهوری اسلامی، که حقوق ایران در آن تصریح شده است، پیروزی غیرقابلکتمان برای ایران اسلامی در این جنگ تمدنی محسوب میشود و جایگاه جمهوری اسلامی را در منطقه و نظم نوین جهانی ارتقا میبخشد.
قالیباف بیان کرد: البته ما این پیروزی را فقط گام اول و گام ناتمام تلقی میکنیم. ما اصلاً به تفکیک میدان از دیپلماسی اعتقاد نداریم و فقط یک میدان داریم: آنهم میدان دفاع از حقوق مردم ایران. یا این حقوق در مبارزۀ نظامی محقق میشود، یا از طریق مبارزۀ دیپلماتیک. این دو، توأمان با هم ما را به موفقیت میرسانند.
رئیس مجلس شورای اتسلامی ادامه داد: تجربههای پیشین به ما نشان داده است که باید به دشمن بیاعتمادی محض داشت، همانطورکه همین روزها نقض مکرر تعهدات آنها را میبینیم، آنها نمیخواهند حقوق ملت ایران را بدهند، ولی میتوان تحت هدایتهای رهبر معظم انقلاب اسلامی با استفاده از هردو ابزار نظامی و دیپلماسی آنها را مجبور به پرداخت حقوق ایران کنیم. البته تصمیمگیری برای اینکه در هر لحظه از کدام ابزار، به چه میزان، و به چه شکل، باید به کار گرفته شود، بهشدت حساس است و باید با تدبیر و دقت فراوان انجام شود.
قالیباف افزود: بهعنوان مثال، ما با اولتیماتوم ترامپ حاضر نشدیم با آمریکا مذاکره کنیم و همان زمان او مجبور شد برای کنترل بازار کشورش، بهدروغ، از مذاکره با ایران سخن بگوید و اولتیماتوم خود را سه بار تمدید کند. حتی پذیرش چارچوب این طرح ۱۰مادهای ایران با مذاکره به نتیجه نرسیده است، بلکه شیوهای که برای دیپلماسی از آن استفاده شده تبادل متنها بوده است. تازه از این به بعد است که اگر آمریکا نقض تعهدات خودش را ادامه ندهد، ممکن است وارد مذاکره شویم، وگرنه آتش را دوباره شروع خواهیم کرد. مردم و نیروهای مسلح ما نیز آمادگی لازم را برای این مسئله دارند.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: البته مسیر پیشِرو همچنان پیچیدگیهای زیادی دارد که، درصورت غفلت یا خطای ما مسئولان سیاسی و نظامی، پیروزیِ بهدستآمده ناتمام میماند. هرچند ملت ایران در این چهل روز نشان دادند به چنان سطحی از اقتدار و بالندگی رسیدهاند که با عنایت الهی این مسیر را با هر فرازونشیبی به هدف نهایی خواهند رساند و با محققکردن اهداف متعالی امام شهید انقلاب اجازه نخواهند داد این خون پربرکت الهی بیثمر بماند و بإذنالله با استفاده از مبارزۀ نظامی و مبارزۀ دیپلماتیک حقوق ملت ایران کسب خواهد شد.