هشدار وزیر امور خارجه؛
اگر آمریکا اجازه نابودی اقتصادش را به نتانیاهو میدهد، ما آمادهایم
عراقچی هشدار داد: اگر امریکا می خواهد با اجازه به نتانیاهو برای نابود کردن مسیر دیپلماسی، اقتصاد خود را نابود کند، ما آمادهایم!
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در شبکه ایکس نوشت: محاکمه کیفری بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه از سر گرفته میشود. برقراری یک آتشبس فراگیر در سراسر منطقه، از جمله در لبنان، میتواند روند زندانی شدن او را تسریع کند.
اگر ایالات متحده بخواهد با اجازه دادن به نتانیاهو برای از بین بردن دیپلماسی، اقتصاد خود را به فروپاشی بکشاند، این در نهایت انتخاب خود آمریکا خواهد بود. ما این اقدام را احمقانه میدانیم، اما برای آن آمادهایم.