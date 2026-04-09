به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در شبکه ایکس نوشت: محاکمه کیفری بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه از سر گرفته می‌شود. برقراری یک آتش‌بس فراگیر در سراسر منطقه، از جمله در لبنان، می‌تواند روند زندانی شدن او را تسریع کند.

اگر ایالات متحده بخواهد با اجازه دادن به نتانیاهو برای از بین بردن دیپلماسی، اقتصاد خود را به فروپاشی بکشاند، این در نهایت انتخاب خود آمریکا خواهد بود. ما این اقدام را احمقانه می‌دانیم، اما برای آن آماده‌ایم.

انتهای پیام/