به گزارش ایلنا، سعید خطیب‌زاده در گفت‌و‌گو با شبکه بی‌بی‌سی تصریح کرد که لبنان بخشی از توافق آتش‌بس دو هفته‌ای است و حملات اخیر رژیم صهیونیستی به این کشور، نقض جدی این توافق محسوب می‌شود.

وی خطاب به طرف آمریکایی افزود: شما نمی‌توانید هم‌زمان خواهان آتش‌بس باشید و در عین حال، متحد شما دست به کشتار بزند.»

او تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران پیام کاملاً روشنی به کاخ سفید ارسال کرده و انتظار دارد، طرف آمریکایی به تعهدات خود پایبند باشد.

معاون وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به پرسشی درباره توقف حملات حزب‌الله نیز اظهار داشت که این جنبش «یک جریان آزادی‌بخش لبنانی» است که از حمایت ایران برخوردار است و به آتش‌بس پایبند بوده است.

خطیب‌زاده در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، درباره وضعیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز گفت که ایران به قوانین بین‌المللی پایبند است، اما تأکید کرد که امنیت این آبراه در گرو پایان «تجاوز» آمریکا است.

وی افزود: «اگر آمریکا به تجاوزات خود پایان دهد، ایران نیز امنیت عبور ایمن را فراهم خواهد کرد.»

او با بیان اینکه تنگه هرمز میان آب‌های سرزمینی ایران و عمان قرار دارد، خاطرنشان کرد که تهران و مسقط همواره عبور امن کشتی‌ها را با حسن نیت تضمین کرده‌اند، اما برای جلوگیری از سوءاستفاده نظامی، تدوین سازوکار‌های مشترک با همکاری جامعه بین‌المللی ضروری است.

این دیپلمات ایرانی درباره دستیابی به توافقی پایدار با آمریکا ابراز تردید کرد و گفت که واشنگتن در گذشته از مذاکرات به‌عنوان پوششی برای اقدامات نظامی استفاده کرده است.

وی با بیان اینکه تهران تحولات را از نزدیک زیر نظر دارد، افزود: «به‌عنوان یک دیپلمات امیدوارم در نهایت بتوانیم به تفاهمی برسیم که منافع ملی و منطقه‌ای را تأمین کند.»