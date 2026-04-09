صادق در مراسم چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب:
به دوستان و دشمنان ثابت شده که هیچ قدرتی نمیتواند اصالت، یاد، تمدن و یکپارچگی این سرزمین را نشانه بگیرد
وزیر راه و شهرسازی در مراسم چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب تاکید کرد: همه طی فها در کنار یکدیگر ایستادهاند و برای دوستان و دشمنان ثابت شده است که هیچ چیز و هیچ قدرتی نمیتواند اصالت، یاد، تمدن و یکپارچگی این سرزمین را نشانه بگیرد. ما در کنار یکدیگر هستیم و در کنار هم میمانیم و ایران را با همین پشتوانه مردمی، بهتر از گذشته دوباره میسازیم.
به گزارش ایلنا، فرزانه صادق در مراسم چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب در خیابان جمهوری تهران در گفتوگو با خبرنگاران گفت: دلهایمان همه خون است و سینههایمان سوخته است. مردم کشورمان نه تنها در تهران، بلکه در اقصینقاط ایران داغدار هستند.
وی افزود: دلهای مردم در همه نقاط ایران به منویات و به سیره رهبرشهیدمان گرم است؛ منویاتی که مهمترین نکته آن همدلی و یکپارچگی میان همه طیفها و همه سلیقههای ایرانیها است.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: این ایرانیها هستند که در کنار یکدیگر از ایرانزمین محافظت میکنند. ما داغدار اماممان و داغدار سرداران رشیدمان و همه شهدا هستیم، اما همچنان با رشادتهای ایرانیها این محافظت از وطن ادامه دارد؛ چه آنچه در میدان انجام میشود و چه همدلی و همبستگیای که در میدانها و خیابانهای کشور دیده میشود.
صادق با اشاره به اینکه، به آینده ایرانزمین و به صلابت و عزت آن امیدواریم، اظهار داشت: هر بار که از خیابان «کشوردوست» حرکت میکردیم، مسیر ما جهتی بود تا یکبار دیگر اماممان را ببینیم، دلمان را خوش کنیم، شکر نعمتش را بهجا بیاوریم تا در همین مسیر دلهایمان آرام شود.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این راه، راهی بود که همه آن همدلیها در آن شکل میگرفت و همان شعارهای «حیدر، حیدر» حسینیه امام خمینی (ره) حال و هوایی حسینی به فضا میداد.
صادق تأکید کرد: امروز نیز همان برکت، روح و همان حضور در جامعه ما ساری و جاری است؛ همدلیای که میان همه طیفها و سلیقهها در ایرانزمین وجود دارد و رشادتهایی که در میدانها و جبههها از سرداران و فرزندان این خاک مشاهده میشود.
وی گفت: این حضور هم در میدان است و هم در دلها؛ هم در تهران و هم در شهرها، روستاها، خیابانها و میدانهای سراسر کشور.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: همه طیفها در کنار یکدیگر ایستادهاند و برای دوستان و دشمنان ثابت شده است که هیچ چیز و هیچ قدرتی نمیتواند اصالت، یاد، تمدن و یکپارچگی این سرزمین را نشانه بگیرد.
صادق در پایان گفت: ما در کنار یکدیگر هستیم و در کنار هم میمانیم و ایران را با همین پشتوانه مردمی، بهتر از گذشته دوباره میسازیم.