نصری:
همدستی امارات به طور علنی توسط ترامپ تایید شد/ چگونه جرأت میکنند از حملات بیدلیل ایران صحبت کنند؟
یک حقوقدان بین الملل در واکنش به بیانیه امارات برای دریافت غرامت از ایران نوشت: همدستی امارات به طور علنی توسط ترامپ تایید و صراحتا تشکر شد. آنها چگونه جرأت میکنند از حملات بی دلیل ایران صحبت کنند؟
به گزارش ایلنا، رضا نصری، در واکنش به بیانیه امارات برای دریافت غرامت از ایران نوشت: امارات نشان داد که تمایلی به انجام هیچ اقدامی برای جلوگیری یا پایان دادن به استفاده آمریکا از خاک خود ندارد.
امارات متحده عربی اکنون خواستار غرامت برای چیزی شده که آن را حملات بی دلیل ایران به خاک خود مینامد.
ایران آماده است تا شواهد روشن و قابل سنجش، شامل اطلاعات دقیق هدف گیری، جدول زمانی، تعداد حملات و شیوهها و مهمات خاص به کار رفته را ارائه دهد که ثابت میکند امارات در تجاوز آمریکا و اسرائیل همدست بوده است.
ایران در پاسخ به حملات مسلحانهای که از خاک امارات نشات میگرفت، از حق ذاتی دفاع از خود طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد استفاده کرد.
در مقابل، امارات فعالانه با متجاوز همکاری و تسهیلگری کرد. این کشور آگاهانه اجازه داد از خاک آنها به عنوان سکوی پرتاب و پایگاه پشتیبانی برای حملات علیه ایران استفاده شود، در حالی که کاملا میدانست این عملیاتها تجاوزی آشکار و نقض فاحش منشور ملل متحد است.
ایالات متحده هیچ ادعای موجهی برای دفاع از خود نداشت، هیچ حمله مسلحانه قریب الوقوعی برای دفع آن وجود نداشت، و هیچ مجوزی از شورای امنیت سازمان ملل دریافت نکرده بود.
علاوه بر این، امارات نشان داد که تمایلی به انجام هیچ اقدامی برای جلوگیری یا پایان دادن به استفاده آمریکا از خاک خود ندارد، پس از آنکه آشکار شد کارزار آمریکا و اسرائیل بر پایه ارتکاب سیستماتیک جنایات جنگی استوار است.
همدستی امارات به طور علنی توسط ترامپ تایید و صراحتا تشکر شد. آنها چگونه جرات میکنند از حملات بی دلیل ایران صحبت کنند؟