به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

۱- لبنان و همه جبهه مقاومت به عنوان متحدین ایران جز لاینفک آتش‌بس هستند. (بند ۱ طرح ۱۰ ماده‌ای)

۲- آقای شهباز شریف، نخست وزیر محترم کشور پاکستان، به صورت علنی و شفاف به موضوع لبنان تاکید کردند و جایی برای دبه کردن نیست.

۳-آتش را تعطیل کنید، نقض آتش‌بس هزینه‌ها و پاسخ‌های قوی دارد.

انتهای پیام/