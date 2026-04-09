قالیباف:
لبنان و جبهه مقاومت جزو لاینفک آتشبس هستند/ جایی برای دبه کردن نیست
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: لبنان و همه جبهه مقاومت به عنوان متحدین ایران جز لاینفک آتشبس هستند، آتش را تعطیل کنید، نقض آتشبس هزینهها و پاسخهای قوی دارد.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
۱- لبنان و همه جبهه مقاومت به عنوان متحدین ایران جز لاینفک آتشبس هستند. (بند ۱ طرح ۱۰ مادهای)
۲- آقای شهباز شریف، نخست وزیر محترم کشور پاکستان، به صورت علنی و شفاف به موضوع لبنان تاکید کردند و جایی برای دبه کردن نیست.
۳-آتش را تعطیل کنید، نقض آتشبس هزینهها و پاسخهای قوی دارد.