مردم ایران بر آرمان‌های امام شهید خود مصمم ایستاده‌اند/ راهبرد ایران در مقابل آمریکا تغییر نکرده است ‌

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در حاشیه مراسم اربعین قائد شهید انقلاب اسلامی گفت: جنگ تحمیلی سوم نشان داد که مردم ایران بر آرمان‌های انقلاب همچنان پایبند هستند. ‌ ‌

به گزارش ایلنا، محمد مخبر مشاور و دستیار رهبری در جمع مردم در حاشیه مراسم چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب در جمع عزاداران گفت: ایستادگی مردم بعد از شهادت قائد شهید در این چهل روز بار دیگر اثبات کرد که ملت ایران بر آرمان های امام شهید خود، استوار و مصمم ایستاده اند. ‌

وی همچنین با اشاره به بصیرت و روحیه انقلابی ملت ایران در مواجهه با مشکلات در مسیر طی شده کشور گفت: آینده قطعا روشن است و از دل این غم بزرگ ضمانتی برای تداوم و رشد انقلاب اسلامی و ایران رقم خواهد خورد و دشمن با تمام توان و نیرنگ خود راه به جایی نمی برد. ‌

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: راهبرد جمهوری اسلامی ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونسیتی هیچ گونه تغییری نکرده و مردم قطعا خیابان را تا نتیجه نهایی، پرشور حفظ خواهند کرد.

حجم ویدیو: 7M | مدت زمان ویدیو: 00:00:32 دانلود ویدیو
