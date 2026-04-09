احتمال شنیده شدن انفجار در ساوجبلاغ و نظرآباد / خنثیسازی پرتابه عمل نکرده
کد خبر : 1771419
روابط عمومی و امور بین الملل استانداری البرز اعلام کرد: به دلیل خنثیسازی و انفجار کنترل شده پرتابه عمل نکرده و باقیمانده دشمن در حملات آمریکایی-صهیونی به شهرستان ساوجبلاغ در محدوده شمالی شهر هشتگرد، احتمال شنیدن صدای انفجار شدید است.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی وامور بین الملل استانداری البرز در روز پنجشنبه، این انفجار برای امروز (پنجشنبه ۲۰ فروردین ماه) حوالی ساعت ۱۵ وجود خواهد داشت.
بر این اساس از اهالی شهرستان های ساوجبلاغ و نظرآباد درخواست می شود ضمن حفظ آرامش خود، از قرار گرفتن در مجاورت درب و پنجره های شیشه ای تا پایان عملیات مذکور خودداری کنند.