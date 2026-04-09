سیاست داخلی ۲۰ / ۰۱ / ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۴:۴۹

احتمال شنیده شدن انفجار در ساوجبلاغ و نظرآباد / خنثی‌سازی پرتابه عمل نکرده

روابط عمومی و امور بین الملل استانداری البرز اعلام کرد: به دلیل خنثی‌سازی و انفجار کنترل شده پرتابه عمل نکرده و باقیمانده دشمن در حملات آمریکایی‌-صهیونی به شهرستان ساوجبلاغ در محدوده شمالی شهر هشتگرد، احتمال شنیدن صدای انفجار شدید است.