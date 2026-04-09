اسلامی: مسیر پیشرفت ایران با شتابی جهشی ادامه خواهد یافت/ دشمنان واقعیت قدرت ایران را درک نکردهاند
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی با انتقاد از رویکرد دشمنان ایران گفت: آنها واقعیتهای جامعه ایران را درک نکردهاند و نمیخواهند بپذیرند کشوری مستقل، پیشرفته و قدرتمند خارج از سلطه آنان شکل بگیرد.
به گزارش ایلنا، محمد اسلامی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، صبح امروز (۲۰ فروردینماه) با حضور در مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب اسلامی، در جمع عزاداران سخنرانی کرد.
وی در این مراسم با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار داشت: ایشان در سالهای رهبری خود رسالت خویش را بهنحو احسن انجام دادند و نقشی چندوجهی و اثرگذار در هدایت جامعه ایفا کردند.
اسلامی با اشاره به جایگاه رهبری در دوران معاصر افزود: رهبر شهید انقلاب اسلامی با تکیه بر علم و دانش روز، همواره در مسیر پیشرفت و عزت ملت گام برداشتند و هدایتهای ایشان موجب اقتدار و سربلندی ایران در عرصه بینالمللی شد.
رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه راه و مکتب رهبر شهید ادامهدار است، گفت: این مسیر با همان رویکرد و سیره دنبال خواهد شد و جمهوری اسلامی ایران با اتکا به این چارچوب، مسیر پیشرفت و اقتدار خود را ادامه میدهد.
وی همچنین با اشاره به تحولات اخیر تصریح کرد: مردم ایران با اتحاد و ایمان، در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کردند و این انسجام، سرمایهای بزرگ برای کشور محسوب میشود.
اسلامی خاطرنشان کرد: حرکت کشور در ادامه این مسیر، شتاب بیشتری خواهد گرفت و با رویکردی جهشی، دستیابی به دستاوردهای بزرگتر دنبال میشود.
معاون رئیسجمهور در ادامه با انتقاد از رویکرد دشمنان ایران گفت: آنها واقعیتهای جامعه ایران را درک نکردهاند و نمیخواهند بپذیرند کشوری مستقل، پیشرفته و قدرتمند خارج از سلطه آنان شکل بگیرد.
وی تأکید کرد: تصور دشمنان از تضعیف انقلاب اسلامی با حذف چهرههای کلیدی، تصوری نادرست است، چراکه این انقلاب بر پایه یک باور عمیق و ریشهدار استوار است و مسیر خود را با قدرت ادامه خواهد داد.