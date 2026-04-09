شناسایی و دستگیری ۱۹ مزدور دشمن وکشف ۱۳۷ قبضه سلاح در ۵استان کشور

به گزارش ایلنا، وزارت اطلاعات در اطلاعیه ای از شناسائی و دستگیری ۱۹ مزدور دشمن آمریکایی-صهیونی و کشف ۱۳۷ قبضه سلاح در ۵ استان کشور خبر داد.

متن اطلاعیه به شرح ذیل است:

به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند با استفاده از گزارش‌های مردمی و اقدامات اطلاعاتی-عملیاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در ادارات‌کل استانهای مازندران، گیلان، لرستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، ۱۹ مزدور دشمن آمریکایی-صهیونی و عوامل گروهک‌های تروریستی در این ۵ استان دستگیر و ۱۳۷ قبضه انواع سلاح کشف شد. خلاصه‌ی موارد اشاره شده بدین شرح است:

۱) به دنبال دریافت گزارشات مردمی و رصدهای اطلاعاتی-امنیتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره‌کل اطلاعات استان مازندران، اعضای هسته‌ی ۸ نفره‌ی مزدوران دشمن آمریکایی-صهیونیِ آماده برای عملیات تروریستی، شناسایی و دستگیر شدند. مزدوران دستگیر شده، در قالب یک هسته‌ی تشکیلاتی سازمان یافته، درصدد انجام عملیات تروریستی علیه مراکز انتظامی و نیروهای حافظ امنیت در منطقه بودند. از خانه‌ی تیمی عوامل این هسته‌ی تروریستی، ۴ قبضه سلاح جنگی و شورشی و تعداد زیادی گلوله‌های جنگی مربوطه کشف و ضبط گردید.

۲) شناسایی و دستگیری ۷ نفر از مزدوران مرتبط با صفحات رژیم صهیونیستی در فضای مجازی در استان‌های لرستان و هرمزگان؛ در پی رصدهای اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در استان‌های لرستان و هرمزگان، ۷ مزدور مرتبط با صفحات رژیم صهیونیستی در فضای‌مجازی که در حال ارائه‌ی اطلاعات اماکن حساس، نظامی و زیرساختی به دشمن آمریکایی-صهیونی بودند، شناسایی و بازداشت شدند. ۶ نفر از متهمین در استان لرستان و ۱ نفر دیگر در جزیره کیش استان هرمزگان و در حال ارائه اطلاعات به صفحه ارتش جنایتکار رژیم صهیونیستی، شناسایی و دستگیر شد.

۳) شناسایی و دستگیری یک هسته‌ی ۴ نفره گروهک‌تروریستی در استان گیلان؛ در پی رصدهای اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره‌کل اطلاعات استان گیلان، یک هسته‌ی ۴ نفره از مزدوران مرتبط با یک گروهک تروریستی که اقدام به تهیه سلاح گرم، اینترنت استارلینک و خانه‌ی امن برای این گروهک نموده بودند، توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره‌کل اطلاعات استان گیلان شناسایی و دستگیر شدند. مزدوران عضو این هسته‌ی گروهکی، علاوه بر برنامه ریزی برای اقدامات تروریستی در استان گیلان، وظیفه پشتیبانی تسلیحاتی، مالی و فنی از حداقل ۱۳ عنصر گروهک تروریستی در سایر استان‌ها را بر عهده داشتند که اقدامات لازم برای بازداشت آنها صورت گرفته است.

۴) با عملیات حرفه‌ای و ترکیبیِ اطلاعاتی، امنیتی و فنی سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره‌کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان و نیز نقش‌آفرینی موثر و همراهی بی‌نظیر مرزنشینان وفادار ایران، چند انبار بزرگِ محل اختفاء و دپوی سلاح‌های جنگی گروهک‌ها در مناطق آلوده‌ی جدار مرزهای استان کشف و ضبط گردید. در این عملیات گسترده، ۱۳۳ قبضه سلاح سبک و نیمه سنگین، مشتمل بر آرپی‌جی۷، شات‌گان، اس‌وی‌دی، ام۱۶، کلاشینکف و ۱۱۹ قبضه انواع انواع کلت‌های کمری به همراه تعداد فراوانی فشنگ و مهمات مربوطه، افشانه‌های اشک‌آور و شوکر کشف و ضبط گردید. درصد بالایی از تسلیحات و مهمات مکشوفه تولید آمریکا می‌باشد و تلاش برای برای ورود آنها به کشور در مقطع فعلی، ذیل راهبرد تسلیح مزدوران داخلی شیطان بزرگ بوده که اخیرا نیز رئیس جمهور تروریست ایالات متحده، به این راهبرد ضد انسانی اعتراف نمود.

در پایان ضمن سپاس مجدد و صمیمانه از هموطنان گرامی بویژه مرزنشینان غیور برای مساعدت به فرزندان گمنام خود و ارائه گزارشهای مردمی، همچنان تقاضا دارد موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات (شماره ۱۱۳) یا درگاه‌های رسمی ستادخبری این وزارتخانه در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja۱۱۳@ (با تیک آبی) گزارش فرمایند.

روابط عمومی وزارت اطلاعات ۲۰ فروردین ۱۴۰۵*