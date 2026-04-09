به گزارش ایلنا، «سید محمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه مراسم چهلم شهادت رهبر انقلاب، با اشاره به تحولات اخیر اظهار داشت: کشورمان تا اینجا بر سر مواضع خود ایستاده و پیروز بوده و قطعاً از موضع یک پیروز وارد آتش‌بس شده‌ایم.

وی با تأکید بر نقش انسجام داخلی در این روند افزود: وحدت فرماندهی از عوامل اصلی این موفقیت بود و امیدواریم با تداوم این مسیر، کشور به پیروزی کامل دست یابد.

اتابک ادامه داد: روند مذاکرات همچنان در جریان است و هرگونه تخطی از سوی طرف مقابل که منافع ملی را تهدید کند، با واکنش قاطع مواجه خواهد شد.

وزیر صمت با قدردانی از همراهی مردم و عملکرد نیروهای مسلح تصریح کرد: حضور حماسی مردم و رشادت‌های نیروهای مسلح، ضامن امنیت و اقتدار کشور در این مقطع بوده و اجازه نداد دشمن به اهداف خود دست یابد.

وی همچنین با اشاره به مسیر ترسیم‌شده از سوی رهبر شهید گفت: نقشه راه دولت برای پیشرفت و آبادانی کشور بر همان مبناست و تکیه بر توان و تولید داخلی، اصلی‌ترین راهبردی است که با جدیت دنبال می‌کنیم.

اتابک خاطرنشان کرد: بی‌تردید شخصیت و منش رهبر شهید، با گذشت زمان بیش از پیش در میان ملت‌ها برجسته و اثرگذار خواهد شد.

