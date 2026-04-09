رحمانیفضلی:
ایران و کشورهای منطقه میتوانند به راحتی ضمانتهای چین را قبول کنند
کد خبر : 1771377
سفیر ایران در چین گفت: هم ایران و هم کشورهای منطقه میتوانند ضمانتهای چین را به راحتی قبول کنند و به آن اعتماد کنند.
به گزارش ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
با توجه به نفوذ و موقعیت قابل اعتماد چین برای تمام کشورهای منطقه خلیج فارس و همچنین با توجه به شراکت راهبردی بین ایران و چین، هم ایران و هم کشورهای منطقه میتوانند ضمانتهای چین را به راحتی قبول کنند و به آن اعتماد کنند.