به گزارش ایلنا، متن بیانیه وزارت خارجه الجزایر به قرار زیر است:

دولت الجزایر از رسیدن طرف‌های ذی‌ربط به توافق اولیه‌ای که بر اساس آن عملیات نظامی در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه متوقف می‌شود، استقبال می‌کند و قدردانی صمیمانه خود را از تلاش‌های میانجیگری بین‌المللی که امکان دستیابی به این توافق را در مسیر مهار تنش‌ها در منطقه و یافتن راه‌حل‌های اساسی برای تمامی اختلافات موجود فراهم کرد، ابراز می‌دارد.

دولت الجزایر به ادامه تعامل مثبت و صادقانه با میانجیگری بین‌المللی به منظور تحقق امنیت دائمی و پایدار در منطقه دعوت می‌کند. همچنین بر الزام عدم چشم‌پوشی از ملزومات و مؤلفه‌های امنیت و ثبات در کشور برادر لبنان تأکید می‌نماید.

انتهای پیام/