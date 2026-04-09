بیانیه‌ وزارت خارجه الجزایر در خصوص برقراری آتش‌بس

وزارت خارجه الجزایر روز چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ در خصوص برقراری آتش‌بس بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا، متن بیانیه وزارت خارجه الجزایر به قرار زیر است:

دولت الجزایر از رسیدن طرف‌های ذی‌ربط به توافق اولیه‌ای که بر اساس آن عملیات نظامی در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه متوقف می‌شود، استقبال می‌کند و قدردانی صمیمانه خود را از تلاش‌های میانجیگری بین‌المللی که امکان دستیابی به این توافق را در مسیر مهار تنش‌ها در منطقه و یافتن راه‌حل‌های اساسی برای تمامی اختلافات موجود فراهم کرد، ابراز می‌دارد.

دولت الجزایر به ادامه تعامل مثبت و صادقانه با میانجیگری بین‌المللی به منظور تحقق امنیت دائمی و پایدار در منطقه دعوت می‌کند. همچنین بر الزام عدم چشم‌پوشی از ملزومات و مؤلفه‌های امنیت و ثبات در کشور برادر لبنان تأکید می‌نماید.

 

