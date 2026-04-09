رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور:

۴۰ درصد پیکرها به دلیل نوع تجهیزات مورد استفاده دشمن در حمله به غیرنظامیان، قابل شناسایی نبود

به گزارش خبرنگار ایلنا، مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در حاشیه حضور در اربعین رهبر شهید ضمن تسلیت به مناسبت از دست دادن جمعی از مقامات و مردم کشورمان در جنگ رمضان گفت: مجموعه قوه قضاییه با کسب تجربیاتی که از جنگ ۱۲ روزه داشت، تمام خدمات خود را به ویژه در مجموعه سازمان پزشکی قانونی کشور در راستای شناسایی پیکر شهدا ارائه داد.

وی افزود: ما بیش از ۳ هزار شهید در حملات دشمن در سراسر کشور تقدیم کردیم که حدود ۴۰ درصد پیکرها به دلیل نوع تجهیزاتی دشمن در حمله به غیرنظامیان استفاده کرده بود، قابل شناسایی نبود که با استفاده از توان و ظرفیتی که در سازمان پزشکی قانونی وجود دارد، این عزیزان هم شناسایی و در اولین فرصت ممکن به خانواده شهدا تحویل داده شدند.

 

