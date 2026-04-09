خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سردار قاآنی:

مجازات سخت در انتظار عاملان جنایت در لبنان است

کد خبر : 1771350
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده نیروی قدس سپاه در پیامی بر مجازات سخت و پشیمان کننده‌ای برای عاملان وحشی گری در لبنان تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، سردار اسماعیل قاآنی با صدور پیامی در پی جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان هشدار داد: نتانیاهوی جنایتکار و کودک کش با وحشی گری امروز در لبنان خواست اثبات کند از ارباب ذلیل شده اش آمریکا وحشی تر و قصی القلب تر است و دشمن بداند که مجازات سخت و پشیمان کننده ای در انتظارش است.

فرمانده نیروی قدس سپاه همچنین در پیام دیگری خطاب به مجاهدان و دلیر مردان جبهه مقاومت ضمن قدردانی از ایستادگی آنان مقابل دشمن آمریکایی - صهیونی تاکید کرد: شما مجاهدان با تصمیم قاطع و شجاعانه و جنگ قهرمانانه درس‌های پشیمان کننده ای به دشمنان بشریت دادید.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار