مجازات سخت در انتظار عاملان جنایت در لبنان است

به گزارش ایلنا، سردار اسماعیل قاآنی با صدور پیامی در پی جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان هشدار داد: نتانیاهوی جنایتکار و کودک کش با وحشی گری امروز در لبنان خواست اثبات کند از ارباب ذلیل شده اش آمریکا وحشی تر و قصی القلب تر است و دشمن بداند که مجازات سخت و پشیمان کننده ای در انتظارش است.

فرمانده نیروی قدس سپاه همچنین در پیام دیگری خطاب به مجاهدان و دلیر مردان جبهه مقاومت ضمن قدردانی از ایستادگی آنان مقابل دشمن آمریکایی - صهیونی تاکید کرد: شما مجاهدان با تصمیم قاطع و شجاعانه و جنگ قهرمانانه درس‌های پشیمان کننده ای به دشمنان بشریت دادید.

