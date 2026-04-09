به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائم‌پناه در جریان دیدار عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو و بازدید از این وزارتخانه آخرین وضعیت شبکه آب و برق ایران، روند خدمت‌رسانی به مردم، اقدامات انجام‌شده برای ترمیم خرابی‌ها و آمادگی‌های پیش‌بینی‌شده برای مواجهه با شرایط احتمالی پیش‌رو را بررسی کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با قدردانی از مدیران، کارشناسان، نیروهای عملیاتی، فنی و میدانی صنعت آب و برق، اظهار کرد: پایداری خدمات عمومی در شرایط دشوار اخیر، مرهون تلاش‌های متعهدانه و شبانه‌روزی فرزندان ملت در مجموعه وزارت نیرو و همکاران پرتلاش آنان در سراسر کشور است؛ نیروهایی که در سخت‌ترین شرایط، با حضور مؤثر در میدان، برای ترمیم سریع خرابی‌ها، بازگرداندن زیرساخت‌ها به مدار و جلوگیری از اختلال در زندگی مردم، مجاهدانه ایستادند.

قائم‌پناه با تأکید بر این‌که تأمین پایدار آب و برق و صیانت از آرامش عمومی از اولویت‌های قطعی دولت است، افزود: دولت باهمه ظرفیت‌های اجرایی پشتیبان دستگاه‌های خدمت‌رسان است و اجازه نخواهد داد اخلال در زیرساخت‌های حیاتی، موجب فشار مضاعف بر مردم شود.

او هم‌چنین با اشاره به آتش‌بس مشروط کنونی، تصریح کرد: ایران در عین پایبندی هوشمندانه به مصالح ملی، رفتار و تحرکات دشمن را بادقت و هوشیاری کامل رصد می‌کند و دولت در هماهنگی کامل با نیروهای مسلح، از آمادگی بالا برای مواجهه با هرگونه بدعهدی یا نقض آتش‌بس برخوردار است. هرگونه تعرض یا نقض احتمالی، با پاسخی قاطع، فوری و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد.

معاون پزشکیان یادآور شد: تجربه روزهای گذشته نشان داد ظرفیت مدیریتی ایران، هم در بخش دفاع از امنیت ملی، هم در حوزه تداوم خدمت‌رسانی عمومی، ظرفیت قابل‌اتکایی است و همین آمادگی، پشتوانه اصلی حفظ آرامش جامعه و استمرار فعالیت‌های جاری کشور است.

در این دیدار وزیر نیرو نیز گزارشی از آخرین وضعیت صنعت آب و برق ایران، اقدامات انجام‌شده برای حفظ پایداری شبکه، روند بازسازی و ترمیم بخش‌های آسیب‌دیده و برنامه‌های وزارت نیرو برای تداوم خدمت‌رسانی در شرایط خاص ارائه کرد.

وزیر نیرو با اشاره به اقدامات گسترده مجموعه‌های تخصصی، فنی و عملیاتی این وزارتخانه در بخش‌های مختلف، اعلام کرد: با بسیج کامل ظرفیت‌های موجود، هماهنگی مستمر میان بخش‌های تولید، انتقال و توزیع و نیز حضور میدانی نیروهای عملیاتی در نقاط مختلف، اقدامات لازم برای مدیریت شرایط، ترمیم سریع آسیب‌ها و بازسازی بخش‌های خسارت‌دیده با جدیت دنبال شده است.

علی‌آبادی با اشاره به در پیش بودن پیک مصرف تابستان تأکید کرد: وزارت نیرو با برنامه‌ریزی فشرده و آمادگی کامل، تلاش دارد کم‌ترین مشکل و اختلال متوجه مردم شود و خدمات آب و برق در سراسر کشور با حداکثر پایداری استمرار یابد.

وی افزود: برنامه بازسازی، تقویت آمادگی‌های فنی و عملیاتی، حفاظت از زیرساخت‌ها و تأمین پایدار نیازهای اساسی مردم، به‌صورت هم‌زمان در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد.

در جریان این بازدید بر ضرورت تداوم هماهنگی‌ بین‌بخشی، تقویت آمادگی‌ عملیاتی و پشتیبانی همه‌جانبه از نیروهای میدانی و فنی صنعت آب و برق کشور تأکید شد.

