قائم‌پناه:

آماده مواجهه با نقض آتش‌بس هستیم

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت:دولت در هماهنگی کامل با نیروهای مسلح، از آمادگی بالا برای مواجهه با هرگونه بدعهدی یا نقض آتش‌بس برخوردار است.

به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائم‌پناه در جریان دیدار عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو و بازدید از این وزارتخانه آخرین وضعیت شبکه آب و برق ایران، روند خدمت‌رسانی به مردم، اقدامات انجام‌شده برای ترمیم خرابی‌ها و آمادگی‌های پیش‌بینی‌شده برای مواجهه با شرایط احتمالی پیش‌رو را بررسی کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با قدردانی از مدیران، کارشناسان، نیروهای عملیاتی، فنی و میدانی صنعت آب و برق، اظهار کرد: پایداری خدمات عمومی در شرایط دشوار اخیر، مرهون تلاش‌های متعهدانه و شبانه‌روزی فرزندان ملت در مجموعه وزارت نیرو و همکاران پرتلاش آنان در سراسر کشور است؛ نیروهایی که در سخت‌ترین شرایط، با حضور مؤثر در میدان، برای ترمیم سریع خرابی‌ها، بازگرداندن زیرساخت‌ها به مدار و جلوگیری از اختلال در زندگی مردم، مجاهدانه ایستادند.

قائم‌پناه با تأکید بر این‌که تأمین پایدار آب و برق و صیانت از آرامش عمومی از اولویت‌های قطعی دولت است، افزود: دولت باهمه ظرفیت‌های اجرایی پشتیبان دستگاه‌های خدمت‌رسان است و اجازه نخواهد داد اخلال در زیرساخت‌های حیاتی، موجب فشار مضاعف بر مردم شود.

او هم‌چنین با اشاره به آتش‌بس مشروط کنونی، تصریح کرد: ایران در عین پایبندی هوشمندانه به مصالح ملی، رفتار و تحرکات دشمن را بادقت و هوشیاری کامل رصد می‌کند و دولت در هماهنگی کامل با نیروهای مسلح، از آمادگی بالا برای مواجهه با هرگونه بدعهدی یا نقض آتش‌بس برخوردار است. هرگونه تعرض یا نقض احتمالی، با پاسخی قاطع، فوری و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد.

معاون پزشکیان یادآور شد: تجربه روزهای گذشته نشان داد ظرفیت مدیریتی ایران، هم در بخش دفاع از امنیت ملی، هم در حوزه تداوم خدمت‌رسانی عمومی، ظرفیت قابل‌اتکایی است و همین آمادگی، پشتوانه اصلی حفظ آرامش جامعه و استمرار فعالیت‌های جاری کشور است.

در این دیدار وزیر نیرو نیز گزارشی از آخرین وضعیت صنعت آب و برق ایران، اقدامات انجام‌شده برای حفظ پایداری شبکه، روند بازسازی و ترمیم بخش‌های آسیب‌دیده و برنامه‌های وزارت نیرو برای تداوم خدمت‌رسانی در شرایط خاص ارائه کرد.

وزیر نیرو با اشاره به اقدامات گسترده مجموعه‌های تخصصی، فنی و عملیاتی این وزارتخانه در بخش‌های مختلف، اعلام کرد: با بسیج کامل ظرفیت‌های موجود، هماهنگی مستمر میان بخش‌های تولید، انتقال و توزیع و نیز حضور میدانی نیروهای عملیاتی در نقاط مختلف، اقدامات لازم برای مدیریت شرایط، ترمیم سریع آسیب‌ها و بازسازی بخش‌های خسارت‌دیده با جدیت دنبال شده است.

علی‌آبادی با اشاره به در پیش بودن پیک مصرف تابستان تأکید کرد: وزارت نیرو با برنامه‌ریزی فشرده و آمادگی کامل، تلاش دارد کم‌ترین مشکل و اختلال متوجه مردم شود و خدمات آب و برق در سراسر کشور با حداکثر پایداری استمرار یابد.

وی افزود: برنامه بازسازی، تقویت آمادگی‌های فنی و عملیاتی، حفاظت از زیرساخت‌ها و تأمین پایدار نیازهای اساسی مردم، به‌صورت هم‌زمان در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد.

در جریان این بازدید بر ضرورت تداوم هماهنگی‌ بین‌بخشی، تقویت آمادگی‌ عملیاتی و پشتیبانی همه‌جانبه از نیروهای میدانی و فنی صنعت آب و برق کشور تأکید شد.

 

اخبار مرتبط
