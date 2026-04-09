محکومیت «حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به مراکز غیرنظامی، از جمله هدف قرار دادن کارگران یک پروژه غیرنظامی در قصر شیرین»

به گزارش ایلنا، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران طی بیانیه‌ای ضمن محکومیت حملات وحشیانه رژیم صهیونسیتی و آمریکا به مراکز و اماکن غیرنظامی اعلام کرد: حملات بی‌رحمانه به مناطق مسکونی، زیرساخت‌های غیرنظامی، مراکز درمانی و خدماتی، مدارس، دانشگاه‌ها، منازل مسکونی، اماکن ورزشی و پروژه‌های کارگری و ...، مغایر با تعهدات مندرج در اسناد حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه است.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به مراکز و اماکن غیرنظامی، از جمله هدف قرار دادن کارگران یک پروژه غیرنظامی در قصر شیرین را قاطعانه محکوم می‌کند.

در جریان تجاوز نظامی به تمامیّت ارضی جمهوری اسلامی ایران، رژیم صهیونیستی و آمریکا جنایاتی فاجعه‌بار مرتکب شده‌اند که نقض آشکار اصول بنیادین منشور ملل متحد، از جمله ممنوعیّت توسّل به زور در روابط بین‌الملل،حقوق بین الملل، اصول و ارزش های حقوق بشری و قواعد حقوق بشردوستانه به شمار می‌آید. دیگر بر کسی پوشیده نیست که این جنایات گسترده، فراتر از اهداف سیاسی و نظامی ادعایی، با هدف مجازات جمعی مردمی صورت می‌گیرد که در پی حفظ استقلال و حق تعیین سرنوشت خود هستند.

حملات بی‌رحمانه به مناطق مسکونی، زیرساخت‌های غیرنظامی، مراکز درمانی و خدماتی، مدارس، دانشگاه‌ها، منازل مسکونی، اماکن ورزشی و پروژه‌های کارگری و ...، به وضوح نیّات واقعی متجاوزان را آشکار می‌سازد و مغایر با تعهدات مندرج در اسناد حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه است.

در مخاصمات مسلحانه، حفاظت از جان، کرامت و حقوق اولیه انسانی، اصلی مسلّم و غیرقابل خدشه است. وقوع جنایات گسترده در جریان این تجاوز، نه تنها حقوق بشردوستانه و قواعد ناظر بر رفتار در مخاصمات مسلحانه را نقض می‌کند، بلکه ماهیّت خشونت‌بار و غیرانسانی متجاوزان را نمایان می‌سازد. شدّت و گستردگی نقض‌ها، از جمله حملات هدفمند علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی، این استدلال را تأیید می‌کند که هدف اصلی متجاوزان، اعمال مجازات جمعی علیه مردم شریف و عزیز ایران است.

گزارش‌ها و آمارهای منتشره، عمق جنایات رخ داده در جریان این تجاوز را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش‌های وزارت بهداشت، پیامدهای انسانی چنین جنایاتی بسیار گسترده و نگران‌کننده است:-مجروحان: ۴۶۱۰ زن و ۱۸۸۱ کودک زیر ۱۸ سال (شامل ۶۸ کودک زیر دو سال)- درمان و ترخیص: ۳۱۰۷۶ نفر- بستری: ۴۷۶ نفر- عمل جراحّی: ۱۱۵۳ مورد- آسیب‌دیدگان کادر درمان و اورژانس: ۱۱۶ نفر- جان‌باختگان مدافعان سلامت:۲۴ نفر- قربانیان غیرنظامی: ۲۵۱ زن، ۲۱۶ کودک زیر ۱۸ سال و ۱۷ کودک زیر پنج سال- آسیب به زیرساخت‌های درمانی:۵۴ پایگاه اورژانس، ۴۵ مرکز درمانی، ۲۱۶ مرکز بهداشت، ۷ بیمارستان تخلیه‌شده، و ۴۱ دستگاه آمبولانس. این آمار گوشه ای از جنایات وحشیانه ای است که متجاوزان جریان حملات کور و وحشیانه به ایران رقم‌زده اند.

به طور مشخص، حمله به کارگران مشغول در یک پروژه غیرنظامی در قصر شیرین، که منجر به شهادت و مجروحیت جمعی از آنان گردید، نمونه‌ای بارز از نقض فاحش تعهدات حقوق بشری و بنیادین حقوق بشردوستانه است.این جنایات، در چهارچوب قواعد بین‌المللی، نقض آشکار اصل تفکیک (Distinction) است که طرفین را ملزم به تمایز میان اهداف نظامی و اشخاص یا اماکن غیرنظامی می‌کند. همچنین، اصل احتیاط (Precautionary Principle) که طرفین را به اتخاذ تدابیر لازم برای اجتناب یا به حداقل رساندن تلفات غیرنظامی فرا می‌خواند، توسط متجاوزان به وضوح نادیده گرفته شده است. این‌گونه جنایت ها، پایبندی به الزامات حقوق بشردوستانه و ارزش‌های انسانی و اخلاقی را به چالش می‌کشد و مسؤولیّت جامعه بین‌المللی را برای پیگیری و پاسخگو ساختن عاملان چنین جنایاتی برجسته می‌سازد.

در این چارچوب، ستاد حقوق بشر ضمن محکومیت قاطع این جنایات وحشیانه و ابراز همدردی عمیق با خانواده قربانیان، از مراجع و ترتیبات حقوق بشری می‌خواهد که به وظایف خود عمل نموده، ضمن محکومیت قاطع این جنایات، تمامی مساعی لازم را برای جلوگیری از ادامه این روند و پاسخگویی و مجازات آمران و عاملان این جنایات به کار گیرند. جهان منتظر اقدام قاطع این نهادها است، پیش از آنکه اندک اعتماد باقی‌مانده به کارایی و مفیدبودن آن‌ها نیز زایل گردد.

