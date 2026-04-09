رونمایی معاون اول رئیس‌جمهور از عنوان «دولتِ جنگ و سازندگی»

معاون اول رئیس‌جمهور در صفحه شخصی خود از عنوان «دولتِ جنگ و سازندگی» برای دولت چهاردهم یاد کرد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در صفحه شخصی خود نوشت: «به همه مدیران در دولت "جنگ و سازندگی" دکتر پزشکیان این باور شهید تهرانی‌مقدم را یادآور می‌شوم که: فقط آدم‌های ضعیف به اندازه امکاناتشان کار می‌کنند.»

وی در ادامه تاکید کرد که اقتدار امروز کشور مرهون چنین تفکری است و با همین نگاه، ایران دوباره قوی‌تر از هر دورانی در تاریخ ساخته خواهد شد.

