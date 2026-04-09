خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهادت سرباز ورزشکار استان کرمان در پی حملات آمریکایی- صهیونی

کد خبر : 1771296
لینک کوتاه کپی شد.

یکی از ورزشکاران استان کرمان که دوره سربازی خود را می‌گذراند در پی حملات متجاوزانه آمریکای و رژیم صهیونیستی به کشورمان به شهادت رسید.

به گزارش ایلنا، شهید مهدی اسلامی از قهرمانان رشته جوجیتسو استان کرمان بود که در حملات آمریکایی صهیونیستی در بندرعباس به شهادت رسید.

این ورزشکار کرمانی که دوره خدمت سربازی را می‌گذارنده،  روز‌های اخیر در حمله جنایتکارانه دشمن به کشورمان (در بندرعباس) شهید و پیکرش بعد از انتقال به زادگاهش، در کرمان به خاک سپرده شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار