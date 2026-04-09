شهادت سرباز ورزشکار استان کرمان در پی حملات آمریکایی- صهیونی

به گزارش ایلنا، شهید مهدی اسلامی از قهرمانان رشته جوجیتسو استان کرمان بود که در حملات آمریکایی صهیونیستی در بندرعباس به شهادت رسید.

این ورزشکار کرمانی که دوره خدمت سربازی را می‌گذارنده، روز‌های اخیر در حمله جنایتکارانه دشمن به کشورمان (در بندرعباس) شهید و پیکرش بعد از انتقال به زادگاهش، در کرمان به خاک سپرده شده است.