به گزارش ایلنا، سردار اکبرزاده معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و وضعیت آتش‌بس گفت: جمهوری اسلامی ایران بر اساس تعریف نظام حقوقی جدید، کنترل تنگه هرمز را برای همیشه در دست دارد و آن را با اقتدار مدیریت خواهد کرد.

اکبرزاده اظهار کرد: دشمنان باید واقعیت قدرت ایران را بپذیرند و سیاست‌های تهاجمی خود را پایان دهند.

وی در ادامه با اشاره به مواضع دولت آمریکا، به ویژه دونالد ترامپ، افزود: ترامپ قمارباز گمان می‌کرد با عملیات‌هایی مانند هلی‌برن و حملات هوابرد می‌تواند جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهد، اما ندید که ایران خدا دارد، امام زمان (عج) دارد، ولی‌فقیه دارد، نیرو‌های مسلح قدرتمند دارد و مردمی همیشه در صحنه و پایبند به انقلاب دارد.

اکبرزاده ادامه داد: ترامپ و متحدانش در تلاش‌های خود شکست خوردند و علاوه بر از دست دادن اعتبار، به طور گسترده مورد مواخذه قرار گرفتند، هرچند رسانه‌های آنان کمتر به این شکست‌ها پرداختند.

وی با اشاره به تجربه تاریخی عملیات مرصاد در سال ۱۳۶۷ گفت: اگر ترامپ تصور می‌کرد می‌تواند از شمال، جنوب یا غرب وارد کشور شود، باید بداند که در عملیات مرصاد چگونه با دشمنان برخورد شد و اکنون قدرت نظامی و توان رزمی ایران به مراتب بیشتر شده است.

معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه با تأکید بر جایگاه راهبردی تنگه هرمز خاطرنشان کرد: از این پس ایران تعیین می‌کند کدام کشتی عبور کند و کدام نفت صادر شود.

اکبرزاده تصریح کرد: جمهوری اسلامی به دنبال جنگ نیست، اما اگر دشمن تصور کند با ترور امام و سرداران می‌تواند به اهداف خود برسد، این تصور چیزی جز خواب و خیال خام نیست.

وی درباره مذاکرات و وضعیت آتش‌بس نیز گفت: متولیان نظامی و امنیتی کشور در این شرایط تصمیمات لازم را اتخاذ کرده‌اند و نباید از موضوع آتش‌بس یا مذاکرات برداشت ساده‌انگارانه داشت.

اکبرزاده افزود: از دل آتش‌بس و مذاکره با آمریکا هیچ امتیازی حاصل نخواهد شد مگر با رعایت سه اصل مصلحت، عزت و حکمت که همگی بر اساس رهنمود‌های ولی‌فقیه و امام جامعه است.

وی همچنین به میانجی‌گری پاکستان اشاره کرد و گفت: ما آماده‌ایم در زمان و مکان مشخص و با رعایت ۱۰ شرط تعیین‌شده، آتش‌بس اعلام و گفت‌و‌گو کنیم، اما مردم بدانند که هیچ طرفی از میدان خارج نشده و همه در صحنه حضور دارند.

معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه ادامه داد: ترامپ نیز اعتراف کرده بود که ایران اهل سازش نیست و همین مسئله موجب ادامه جنگ شد. ما هم در عرصه دیپلماسی و هم در میدان با اقتدار ایستاده‌ایم و به هیچ‌کس باج نخواهیم داد.

وی در پایان با هشدار نسبت به تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه گفت: دشمنان با سخنان تفرقه‌افکنانه در پی برهم زدن وحدت ملت هستند و لازم است همه با هوشیاری از رزمندگان و مدافعان کشور حمایت کنند.

