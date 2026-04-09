مصادیق جنایت جنگی متعددی برای تعقیب کیفری و حقوقی آمریکا و اسرائیل وجود دارد
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: موضوعات و مولفههای متعددی برای تعقیب کیفری و حقوقی سران آمریکا و رژیم منحوس صهیونی در محاکم بینالمللی وجود دارد.
به گزارش ایلنا، عثمان سالاری با تاکید بر ضرورت پیگیری حقوقی تجاوز صورت گرفته از سوی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده به کشورمان در مجامع بینالمللی، گفت: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مصمم است، جنایات بی رحمانه و بی شرمانه ترامپ و همدستانش را از طریق دستگاههای مرتبط در دادگاه بین المللی کیفری پیگیری کند.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگرچه نخست وزیر رژیم صهیونیستی قبلا به عنوان جنایتکار جنگی شناخته شده و حکم جلب برایش صادر شده اما موضوعاتی مانند حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، حمله به زیرساختهای حیاتی، غیرنظامی و شریان های اقتصادی کشورمان وجود دارد که میتواند منجر به محکوم شدن ترامپ، نتانیاهو و دیگر همپیمانانش شود.
وی افزود: به عبارتی با توجه به گستردگی تجاوز رخ داده از سوی ایالات متحده و رژیم منحوس صهیونی، موضوعات و مولفههای متعددی برای تعقیب کیفری و حقوقی بینالمللی وجود دارد.
نماینده مردم تربتجام، تایباد و باخرز و صالحآباد در قوه مقننه ادامه داد: در واقع طرح شکایت و دعاوی در مجامع بینالمللی میتواند ترامپ و نتانیاهو را به سزای اعمالشان ننگین شان برساند.
سالاری خاطرنشان کرد: همچنین این امر میتواند موضوع دریافت غرامت خسارتهای وارده به کشور را پوشش دهد تا حقوق ملت تضییع نشود.