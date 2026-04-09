برگزاری مراسم چهلمین روز شهادت رهبر فقید انقلاب + عکس و فیلم

به گزارش ایلنا، مراسم‌های چهلمین روز شهادت رهبر فقید انقلاب اسلامی از روز چهارشنبه با برگزاری آیین‌های سوگواری در سراسر کشور آغاز شد و همزمان با ساعت شهادت، با حضور پرشور مردم در میادین، مساجد و بقاع متبرکه ادامه یافت.

چهارشنبه همزمان با چهلمین شب شهادت، آیین‌های عزاداری شامل سینه‌زنی دسته‌جات، محافل مداحی، ذکر مصیبت و تلاوت قرآن از ساعت ۲۰ در نقاط مختلف کشور برگزار شد.





امروز پنج‌شنبه هم از ساعت ۹ و نیم صبح، حرکت دسته‌جات عزاداری و هیئات مذهبی از میدان جمهوری اسلامی به سمت محل شهادت در خیابان کشوردوست تهران در حال برگزاری است و عزاداران با حضور در این مسیر به سوگواری می‌پردازند.

فرزانه صادق در مراسم چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب در خیابان جمهوری تهران در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: دل‌هایمان همه خون است و سینه‌هایمان سوخته است. مردم کشورمان نه تنها در تهران، بلکه در اقصی‌نقاط ایران داغدار هستند. وی افزود: دل‌های مردم در همه نقاط ایران به منویات و به سیره رهبرشهیدمان گرم است؛ منویاتی که مهم‌ترین نکته آن همدلی و یکپارچگی میان همه طیف‌ها و همه سلیقه‌های ایرانی‌ها است. وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: این ایرانی‌ها هستند که در کنار یکدیگر از ایران‌زمین محافظت می‌کنند. ما داغدار امام‌مان و داغدار سرداران رشیدمان و همه شهدا هستیم، اما همچنان با رشادت‌های ایرانی‌ها این محافظت از وطن ادامه دارد؛ چه آنچه در میدان انجام می‌شود و چه همدلی و همبستگی‌ای که در میدان‌ها و خیابان‌های کشور دیده می‌شود. صادق با اشاره به اینکه، به آینده ایران‌زمین و به صلابت و عزت آن امیدواریم، اظهار داشت: هر بار که از خیابان «کشوردوست» حرکت می‌کردیم، مسیر ما جهتی بود تا یک‌بار دیگر امام‌مان را ببینیم، دل‌مان را خوش کنیم، شکر نعمتش را به‌جا بیاوریم تا در همین مسیر دل‌هایمان آرام شود. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این راه، راهی بود که همه آن همدلی‌ها در آن شکل می‌گرفت و همان شعارهای «حیدر، حیدر» حسینیه امام خمینی (ره) حال و هوایی حسینی به فضا می‌داد. صادق تأکید کرد: امروز نیز همان برکت، روح و همان حضور در جامعه ما ساری و جاری است؛ همدلی‌ای که میان همه طیف‌ها و سلیقه‌ها در ایران‌زمین وجود دارد و رشادت‌هایی که در میدان‌ها و جبهه‌ها از سرداران و فرزندان این خاک مشاهده می‌شود. وی گفت: این حضور هم در میدان است و هم در دل‌ها؛ هم در تهران و هم در شهرها، روستاها، خیابان‌ها و میدان‌های سراسر کشور. وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: همه طیف‌ها در کنار یکدیگر ایستاده‌اند و برای دوستان و دشمنان ثابت شده است که هیچ چیز و هیچ قدرتی نمی‌تواند اصالت، یاد، تمدن و یکپارچگی این سرزمین را نشانه بگیرد. صادق در پایان گفت: ما در کنار یکدیگر هستیم و در کنار هم می‌مانیم و ایران را با همین پشتوانه مردمی، بهتر از گذشته دوباره می‌سازیم.

همزمان با برگزاری مراسم اربعین شهادت رهبر شهید انقلاب آیت‌الله سید علی خامنه‌ای محسن حاجی‌میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور در میان خیل عزاداران حضور یافت.

حاجی میرزایی در این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم همزمان با تهران در سراسر کشور برگزار شد، ضمن تسلیت به آحاد ملت بزرگ ایران، یاد و خاطره رهبر شهید را گرامی داشت.

مردم ایران بر آرمان‌های امام شهید خود مصمم ایستاده‌اند/ راهبرد ایران در مقابل آمریکا تغییر نکرده است ‌ محمد مخبر مشاور و دستیار رهبری در جمع مردم در حاشیه مراسم چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب در جمع عزاداران گفت: ایستادگی مردم بعد از شهادت قائد شهید در این چهل روز بار دیگر اثبات کرد که ملت ایران بر آرمان های امام شهید خود، استوار و مصمم ایستاده اند. ‌ وی همچنین با اشاره به بصیرت و روحیه انقلابی ملت ایران در مواجهه با مشکلات در مسیر طی شده کشور گفت: آینده قطعا روشن است و از دل این غم بزرگ ضمانتی برای تداوم و رشد انقلاب اسلامی و ایران رقم خواهد خورد و دشمن با تمام توان و نیرنگ خود راه به جایی نمی برد. ‌ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: راهبرد جمهوری اسلامی ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونسیتی هیچ گونه تغییری نکرده و مردم قطعا خیابان را تا نتیجه نهایی، پرشور حفظ خواهند کرد. مبعوث‌ شدن مردم نصرت الهی را نصیب ایرانیان کرد محسن اسماعیلی در حاشیه مراسم چهلمین روز شهادت مقام معظم رهبری گفت: مبعوث‌ شدن مردم، انسجام و وحدت ملی و رزم شجاعانه فرزندان وطن در این جنگ تحمیلی نصرت الهی را نصیب مردم ایران کرد. معاون رئیس جمهور ضمن اشاره به حضور اقشار مختلف مردم در آیین گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سید علی حسینی خامنه‌ای افزود: آن مجاهد نستوه و شجاع، شخصیتی بی نظیر و جامع بود که به مصداق عاش سعیدا و استشهد شهیدا مزد جهاد بی وقفه، رهبری بی بدیل، روشنگری و هدایت و مبارزه بی امان با خونخواران و مستکبران عالم را از خداوند گرفت و اقدام مدبرانه خبرگان ملت برای انتخاب جانشینی شایسته از آن سلاله صالح مرحمی بر دلهای داغدیدگان و دلسوختگان امت شد. معاون رئیس جمهور درخصوص آتش بس اخیر گفت: مردم ایران به همه دنیا نشان دادند که هیچ قدرت و ابرقدرتی یارای خط و نشان کشیدن برای جمهوری اسلامی را ندارد و به مصداق وَ مَکَروا وَ مَکَرَ اللهُ وَ اللهُ خَیرُ الماکِرین گستاخی آن ها دامن خودشان را گرفت تا به هر طریقی دنبال خلاصی از آن باشند. اسماعیلی خاطرنشان کرد: نیروی ایمان و اراده محکم مردم و جانفشانی نیروهای مسلح ما با اتکال به قدرت لایزال الهی پیروزی بزرگی را رقم زد و امروز جمهوری اسلامی قوی تر از هر زمانی در جهان شناخته می شود. معاون رئیس جمهور افزود: نتیجه هرجنگی از تحقق یا عدم تحقق اهداف آن روشن می شود و در این جنگ تحمیلی دشمن نتوانست در هیچ کدام از اهداف خود مانند تجزیه ایران، ایجاد آشوب و شورش و یا تضعیف توان موشکی یا هسته ای دست یابد و این نبود مگر با مبعوث‌ شدن مردم، انسجام و وحدت ملی و رزم شجاعانه فرزندان وطن که نصرت الهی را نصیب مردم ایران کرد. معاون رئیس جمهور تاکید کرد دولت و کشور همه احتمال ها را اندیشیده و برای هر حالتی در روزهای آینده آمادگی دارند و در این خصوص رئیس جمهور محترم دستورات لازم را برای آمادگی صددرصدی ابلاغ نموده اند. اسماعیلی افزود: میدان و دیپلماسی در هماهنگی کامل به تدبیر امور مشغولند و بی تردید امروز که جهانیان توانمندی «ایران قوی» را نظاره گر بودند از این به بعد چاره ای جز قبول مناسبات جدید و معادلات نوین با حضور مقتدرانه ایران را ندارند. خدمت‌رسانی صنعت آب و برق بدون وقفه در جریان است عباس علی‌آبادی در حاشیه مراسم چهلم «امام شهید» ضمن تسلیت به مردم ایران، اظهار کرد: مسیر پیروزی مسیری طولانی است که بنیان آن از سوی «امام راحل» ترسیم شد و امروز نیز نشانه‌های تحقق آن به‌وضوح قابل مشاهده است. وی با اشاره به جایگاه برجسته «امام شهید» افزود: فقدان چنین شخصیت حکیم و والایی هرگز جبران نخواهد شد؛ رهبری که همواره توصیه‌های راهگشای ایشان، به‌ویژه در حوزه مسئولیت‌پذیری، وحدت و حتی توجه به محیط زیست، چراغ راه مسئولان بوده است. وزیر نیرو ادامه داد: یکی از مهم‌ترین توصیه‌های ایشان، حفظ انسجام و اتحاد در جامعه بود و امروز نیز بیش از هر زمان دیگری به این وحدت نیاز داریم تا بتوانیم در برابر دشمنان ایستادگی کنیم. علی‌آبادی با تأکید بر ادامه مسیر انقلاب خاطرنشان کرد: دشمنان تصور می‌کردند با حذف رهبران، می‌توانند کشور را دچار تزلزل کنند، اما ملت ایران با تکیه بر بنیان‌های مستحکم انقلاب و تمدن دیرینه خود، این مسیر را با قدرت ادامه داده است. بی شک این مسیر با رهبری یادگار به حق «امام شهید» سپری می‌شود. وی با اشاره به خاطره‌ای از دیدار با «امام شهید» گفت: در یکی از دیدار‌ها برای ارائه گزارش عملکرد، ابتدا موضوع توسعه تولید را مطرح کردم، اما ایشان تأکید کردند که مدیریت مصرف را در اولویت ارائه گزارش قرار دهید و گزارش را از بخش مدیریت مصرف ادامه دادم؛ توصیه‌ای که همچنان به‌عنوان یک اصل اساسی در برنامه‌های وزارت نیرو دنبال می‌شود. علی آبادی با یادآوری جمله از «امام راحل» گفت: توصیه که همواره آویزه گوش هست، از «امام راحل» که کنار هم محکم بمانید امیدواریم که مردم هم با عمل به این توصیه دشمنان شیطان صفت را که از خون کودکان هم نمی‌گذرد شکست خواهیم داد. وزیر نیرو با بیان اینکه استمرار مقاومت و پیشرفت نیازمند همراهی مردم است، تصریح کرد: بدون تردید مشارکت مردم در تمامی حوزه‌ها، به‌ویژه در مدیریت مصرف آب و برق، نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور از شرایط پیش‌رو دارد. علی‌آبادی همچنین با قدردانی از تلاش‌های کارکنان صنعت آب و برق گفت: همکاران ما به‌صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت هستند و اجازه نداده‌اند کوچک‌ترین خللی در روند خدمت‌رسانی به مردم ایجاد شود. وی تأکید کرد: وزارت نیرو با بسیج تمامی ظرفیت‌ها در کنار مردم خواهد ماند و با تمام توان برای تأمین پایدار آب و برق تلاش می‌کند. وزیر نیرو در پایان با اشاره به شرایط حساس کنونی اظهار داشت: ما به «امام شهید» متعهد هستیم که هیچ‌گونه کوتاهی در خدمت‌رسانی نداشته باشیم و با اتکا به توان داخلی و همراهی مردم، از این مقطع نیز با موفقیت عبور خواهیم کرد. انجام بیش از ۲۹ میلیون سفر در ایام جنگ در کشور/ ۱۳۱ اثر تاریخی دچار آسیب شده‌اند سیدرضا صالحی امیری در حاشیه مراسم چهلمین روز شهادت رهبر فقید انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به ابعاد اجتماعی و راهبردی حضور مردم در آیین‌های ملی و مذهبی، اظهار کرد: امروز صحنه‌های حضور گسترده مردم، یادآور تشییع تاریخی امام راحل است؛ صحنه‌ای که از نزدیک شاهد آن بودم و سرشار از حزن، اندوه و در عین حال، پیام‌های عمیق اجتماعی و سیاسی بود. او با بیان اینکه این حضور گسترده حامل یک پیام روشن است، افزود: ملت ایران با این حضور، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌ها و رهبری نشان دادند و این وفاداری، مسئولیتی سنگین و تاریخی را بر دوش نظام حکمرانی قرار می‌دهد تا به این سرمایه اجتماعی، پاسخی درخور و شایسته داده شود. وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر اینکه اعتماد مردم بزرگترین سرمایه نظام است، تصریح کرد: کارگزاران نظام هیچ شأنی جز خدمت به مردم ندارند و این حضور گسترده، تکلیف همه مسئولان را برای تعمیق خدمت‌رسانی و ارتقای کیفیت حکمرانی، بیش از پیش تقویت و تشدید می‌کند. صالحی‌امیری در ادامه با تبیین «سه‌گانه پیروزی» در شرایط اخیر، گفت: پیروزی حاصل هم‌افزایی سه مولفه کلیدی است؛ مقاومت رزمندگان در میدان، حضور آگاهانه مردم در صحنه و پشتیبانی همه‌جانبه دولت. این سه‌گانه، الگویی موفق از همگرایی ملی را به نمایش گذاشت که ثمره آن، اقتدار و سربلندی ایران در عرصه‌های مختلف است. او خاطرنشان کرد: اگر امروز ایران در جهان می‌درخشد، این درخشش مرهون ایستادگی رزمندگان، صبوری و حضور مردم و نیز پشتیبانی مستمر و بی‌وقفه دولت است؛ مجموعه‌ای که در کنار هم، توانستند از یک آزمون تاریخی با موفقیت عبور کنند. وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به اقدامات دولت در مدیریت شرایط خاص اخیر، بیان کرد: در طول ۴۰ روز گذشته، تلاش شد خدمات‌رسانی به مردم به‌صورت مستمر و حتی‌الامکان بدون هیاهوی رسانه‌ای انجام شود تا فشار کمتری بر جامعه وارد شود. در این مدت، بیش از ۲۹ میلیون سفر در کشور انجام شد و تمهیدات لازم برای تأمین نیازهای اساسی مردم در اقصی نقاط کشور فراهم شد. او افزود: علی‌رغم شرایط دشوار، در حوزه‌هایی نظیر تأمین سوخت، آب، برق، گاز و کالاهای اساسی، کشور با چالش جدی مواجه نشد و حتی در شرایطی که بخشی از زیرساخت‌ها در تهران دچار آسیب شده بود، خدمات‌رسانی به مردم بدون وقفه ادامه یافت؛ این امر نشان‌دهنده حضور مؤثر و مسئولانه دولت در کنار مردم است. صالحی‌امیری با تاکید دوباره بر اهمیت سه‌گانه «مقاومت میدان، حضور مردم و پشتیبانی دولت»، گفت: این الگو باید به‌عنوان یک تجربه راهبردی در حکمرانی مورد توجه قرار گیرد و مبنای تصمیم‌سازی‌های آینده قرار گیرد. وزیر میراث‌فرهنگی به خسارات واردشده به آثار تاریخی در جریان جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، ۱۳۱ اثر تاریخی در کشور دچار آسیب شده‌اند که از این تعداد، بیش از ۶۰ اثر در تهران، ۲۳ اثر در اصفهان و ۱۲ اثر در کردستان قرار دارند و سایر موارد نیز در دیگر استان‌ها پراکنده‌ است. او ادامه داد: در گام نخست، فرآیند مستندسازی دقیق خسارات در سراسر کشور انجام شد و در ادامه، این مستندات به نهادهای بین‌المللی از جمله یونسکو، لاهه، آیسسکو و سازمان ملل متحد ارسال شده است تا ابعاد این خسارات در سطح جهانی نیز منعکس شود. وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به اقدامات در دست انجام، تصریح کرد: برآورد دقیق میزان خسارات در حال تکمیل است و بلافاصله پس از پایان شرایط جنگی، عملیات مرمت و احیای آثار آسیب‌دیده آغاز خواهد شد. همچنین طی روزهای آینده، گزارش نهایی برآورد خسارات به‌صورت رسمی اعلام می‌شود. صالحی‌امیری در پایان با اشاره به بازدید اخیر خود از مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد، گفت: در پی بمباران‌های سنگین، بخشی از کاخ‌موزه‌های این مجموعه دچار خسارات جدی شده‌اند که اقدامات لازم برای ارزیابی دقیق و برنامه‌ریزی جهت مرمت آن‌ها در دستور کار قرار دارد.



محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، صبح امروز (۲۰ فروردین‌ماه) با حضور در مراسم گرامی‌داشت چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب اسلامی، در جمع عزاداران سخنرانی کرد.

وی در این مراسم با گرامی‌داشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار داشت: ایشان در سال‌های رهبری خود رسالت خویش را به‌نحو احسن انجام دادند و نقشی چندوجهی و اثرگذار در هدایت جامعه ایفا کردند.

اسلامی با اشاره به جایگاه رهبری در دوران معاصر افزود: رهبر شهید انقلاب اسلامی با تکیه بر علم و دانش روز، همواره در مسیر پیشرفت و عزت ملت گام برداشتند و هدایت‌های ایشان موجب اقتدار و سربلندی ایران در عرصه بین‌المللی شد.

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه راه و مکتب رهبر شهید ادامه‌دار است، گفت: این مسیر با همان رویکرد و سیره دنبال خواهد شد و جمهوری اسلامی ایران با اتکا به این چارچوب، مسیر پیشرفت و اقتدار خود را ادامه می‌دهد.

وی همچنین با اشاره به تحولات اخیر تصریح کرد: مردم ایران با اتحاد و ایمان، در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کردند و این انسجام، سرمایه‌ای بزرگ برای کشور محسوب می‌شود.

اسلامی خاطرنشان کرد: حرکت کشور در ادامه این مسیر، شتاب بیشتری خواهد گرفت و با رویکردی جهشی، دستیابی به دستاوردهای بزرگ‌تر دنبال می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور در ادامه با انتقاد از رویکرد دشمنان ایران گفت: آن‌ها واقعیت‌های جامعه ایران را درک نکرده‌اند و نمی‌خواهند بپذیرند کشوری مستقل، پیشرفته و قدرتمند خارج از سلطه آنان شکل بگیرد.

وی تأکید کرد: تصور دشمنان از تضعیف انقلاب اسلامی با حذف چهره‌های کلیدی، تصوری نادرست است، چراکه این انقلاب بر پایه یک باور عمیق و ریشه‌دار استوار است و مسیر خود را با قدرت ادامه خواهد داد.





مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری ساعتی پیش با حضور در خیابان جمهوری تهران در جمع سوگواران چهلم شهادت رهبر شهید انقلاب حاضر شد.



مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در حاشیه حضور در اربعین رهبر شهید ضمن تسلیت به مناسبت از دست دادن جمعی از مقامات و مردم کشورمان در جنگ رمضان گفت: مجموعه قوه قضاییه با کسب تجربیاتی که از جنگ ۱۲ روزه داشت، تمام خدمات خود را به ویژه در مجموعه سازمان پزشکی قانونی کشور در راستای شناسایی پیکر شهدا ارائه داد.

وی افزود: ما بیش از ۳ هزار شهید در حملات دشمن در سراسر کشور تقدیم کردیم که حدود ۴۰ درصد پیکرها به دلیل نوع تجهیزاتی دشمن در حمله به غیرنظامیان استفاده کرده بود، قابل شناسایی نبود که با استفاده از توان و ظرفیتی که در سازمان پزشکی قانونی وجود دارد، این عزیزان هم شناسایی و در اولین فرصت ممکن به خانواده شهدا تحویل داده شدند.

«سید محمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه مراسم چهلم شهادت رهبر انقلاب، با اشاره به تحولات اخیر اظهار داشت: کشورمان تا اینجا بر سر مواضع خود ایستاده و پیروز بوده و قطعاً از موضع یک پیروز وارد آتش‌بس شده‌ایم.

وی با تأکید بر نقش انسجام داخلی در این روند افزود: وحدت فرماندهی از عوامل اصلی این موفقیت بود و امیدواریم با تداوم این مسیر، کشور به پیروزی کامل دست یابد.

اتابک ادامه داد: روند مذاکرات همچنان در جریان است و هرگونه تخطی از سوی طرف مقابل که منافع ملی را تهدید کند، با واکنش قاطع مواجه خواهد شد.

وزیر صمت با قدردانی از همراهی مردم و عملکرد نیروهای مسلح تصریح کرد: حضور حماسی مردم و رشادت‌های نیروهای مسلح، ضامن امنیت و اقتدار کشور در این مقطع بوده و اجازه نداد دشمن به اهداف خود دست یابد.

وی همچنین با اشاره به مسیر ترسیم‌شده از سوی رهبر شهید گفت: نقشه راه دولت برای پیشرفت و آبادانی کشور بر همان مبناست و تکیه بر توان و تولید داخلی، اصلی‌ترین راهبردی است که با جدیت دنبال می‌کنیم.

اتابک خاطرنشان کرد: بی‌تردید شخصیت و منش رهبر شهید، با گذشت زمان بیش از پیش در میان ملت‌ها برجسته و اثرگذار خواهد شد.

موکب شورای فرهنگی هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی قوه قضاییه در مسیر مراسم چهلمین شهادت رهبر فقید انقلاب اسلامی در تهران برگزار شد.

مهدی چمران در مراسم اربعین رهبر شهید انقلاب با اشاره به حضور مردم در این آیین اظهار کرد: این حضور، عشق قلبی مردم ما به رهبر را نشان می‌دهد و تصمیم قاطع آنان برای مبارزه با اسرائیل و محو این جرثومه فساد از منطقه را نمایان می‌کند که می‌بینید ملت ما آماده هستند و با وجود اعلام آتش‌بس موقت ولی شیطنت‌های عجیب و غریبی شده که از او انتظار می‌رفت اما ملت ما به این موارد دل نبسته‌اند.

وی ادامه داد: ملت ما دل به مبارزه بسته‌اند و امیدواریم مبارزه مستمر تا محو این رژیم اشغالگر قدس و محو این جرثومه فساد از این منطقه ادامه داشته باشد.

چمران با هشدار دادن درباره نفاق‌پراکنی دشمن میان مردم یادآور شد: من هشدار می‌دهم که مردم از مسیر رهبری جلوتر یا عقب‌تر نیفتند، زیرا این همان مسیر ائمه (ع) ماست، حُسن ما در برابر آمریکا این است که وقتی ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره جنگ یا آتش‌بس سخن گفت، مردم آمریکا او را تمسخر کردند اما هرچه در ایران مطرح شد، مردم ایران همه با هم و در کنار هم پشت سر رهبری ایستادیم و یک کلام هستیم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: مجلس شورای اسلامی، دولت و رهبری یک حرف را می‌زنند. بیش از همه هم مردم یک خواسته داریم و آن هم یک پیروزی نهایی و کوبیدن سر دشمن به سنگ است.

همچنین امشب همزمان با ساعت ۲۱، مراسم همخوانی دعای سلامتی امام زمان (عج) با صدای رهبر شهید انقلاب در میادین و اماکن متبرکه برگزار خواهد شد.

این برنامه‌ها فردا جمعه هم با برگزاری مراسم‌های گرامی‌داشت از ساعت ۱۰ صبح به صورت همزمان در مصلاهای سراسر کشور ادامه خواهد یافت.

در همین راستا مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه اعلام کرد که در روز پنج‌شنبه ۲۰ فروردین هم‌زمان با مراسم چهلم رهبر شهید، خدمات‌رسانی در شبکه مترو تهران به صورت ویژه انجام می‌شود.

بر این اساس ایستگاه‌های آزادی تقاطع شادمان، شهید نواب‌صفوی، میدان انقلاب اسلامی، توحید، میدان حر، تئاتر شهر و منیریه با آمادگی کامل برای جابه‌جایی شرکت‌کنندگان در مراسم فعالیت خواهند کرد. برای سهولت در تردد و مدیریت حجم مسافران، پیش‌بینی اعزام قطارهای فوق‌العاده. در صورت نیاز انجام شده و آخرین اعزام قطارها ساعت ۲۳ از مبادی خطوط انجام خواهد شد.

