در بازدید از وزارت صمت
قائمپناه: استمرار تولید و مدیریت بازار با پیگیری مناسب دنبال شده است
معاون اجرایی رئیسجمهوری با قدردانی از اقدامات مدیران، کارشناسان و فعالان حوزه صنعت، معدن و تجارت، گفت: در شرایط دشوار اخیر، استمرار تولید، پایداری زنجیره تأمین، مدیریت بازار و تأمین نیازهای عمومی مردم با انسجام و پیگیری مناسب دنبال شده است.
به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهوری در بازدید از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیدار محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، آخرین وضعیت بخشهای تولیدی و تجاری کشور، اقدامات انجامشده برای ترمیم و بازسازی صنایع آسیبدیده، روند تأمین و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم و تمهیدات پیشبینیشده برای استمرار فعالیتهای اقتصادی در شرایط خاص را بررسی کرد.
معاون اجرایی رئیسجمهوری با قدردانی از اقدامات مدیران، کارشناسان و فعالان حوزه صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: در شرایط دشوار اخیر، استمرار تولید، پایداری زنجیره تأمین، مدیریت بازار و تأمین نیازهای عمومی مردم از مسئولیتهای دولت است و با اقدامات دستگاههای مسئول، بخش قابلتوجهی از این مأموریت با انسجام و پیگیری مناسب دنبال شده است.
قائمپناه با اشاره به اهمیت حفظ آرامش بازار و تأمین بهموقع کالاهای مورد نیاز مردم، افزود: دولت علاوهبر آمادگیهای پیشینی، در روزهای جنگ تحمیلی اخیر با حساسیت کامل وضعیت تولید، تجارت و عرضه کالا را رصد کرد و اجازه نداد اختلال در شرایط عمومی کشور، زندگی روزمره مردم و دسترسی آنان به کالاهای ضروری را با مشکل مواجه کند.
وی در ادامه از اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و همکاری وزارت کشاورزی در تأمین کالاهای اساسی، تنظیم بازار و پاسخگویی به نیازهای عمومی جامعه قدردانی کرد و گفت: هماهنگی دستگاههای مسئول در روزهای اخیر نقش مهمی در حفظ ثبات نسبی بازار، تداوم عرضه کالاها و کاهش نگرانیهای عمومی داشته است و این مسیر باید با جدیت ادامه یابد.
معاون اجرایی رئیسجمهوری با اشاره به آتشبس مشروط فعلی، تصریح کرد: ایران با هوشیاری کامل، تحولات را دنبال میکند و دولت در هماهنگی کامل با نیروهای مسلح، از آمادگی لازم برای مواجهه با هرگونه بدعهدی یا نقض احتمالی آتشبس برخوردار است. در عین حال، اداره کشور، استمرار تولید، تأمین نیازهای عمومی و پشتیبانی از معیشت مردم، با قوت و انسجام در حال پیگیری است.
قائمپناه تاکید کرد: تجربه روزهای گذشته نشان داد ایران از ظرفیت مدیریتی و اجرایی لازم برای حفظ روند تولید، تجارت و تأمین نیازهای اساسی مردم برخوردار است و این انسجام، پشتوانه عبور از شرایط سخت و حفظ آرامش عمومی است.
در جریان این دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی از آخرین وضعیت واحدهای تولیدی، روند فعالیت بخشهای صنعتی و تجاری، اقدامات انجامشده برای ترمیم و بازسازی صنایع آسیبدیده و برنامههای وزارت صمت برای استمرار تولید و تجارت ارائه کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بسیج ظرفیتهای موجود در بخشهای مختلف این وزارتخانه، اعلام کرد: از نخستین ساعات بروز شرایط اخیر، برنامهریزی لازم برای حفظ جریان تولید، استمرار فعالیت واحدهای صنعتی، پشتیبانی از زنجیره تأمین و صیانت از روند تجارت کشور در دستور کار قرار گرفت و اقدامات لازم با هماهنگی بخشهای مختلف دنبال شد.
اتابک با اشاره به برنامههای وزارت صمت برای ترمیم و بازسازی واحدها و بخشهای آسیبدیده تأکید کرد: تلاش بر این است که با استفاده از همه ظرفیتهای فنی، اجرایی و پشتیبانی، بازگشت سریعتر واحدهای آسیبدیده به چرخه فعالیت و تولید محقق شود و کمترین وقفه در روند تأمین نیازهای کشور به وجود آید.
وی افزود: وزارت صمت با همکاری دستگاههای مرتبط، برنامه تأمین و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم، پشتیبانی از شبکه تولید و تجارت و مدیریت شرایط بازار را با جدیت دنبال میکند تا مردم در تأمین اقلام ضروری و مورد نیاز خود با کمترین مشکل مواجه شوند.
در این دیدار بر ضرورت تداوم هماهنگیهای بینبخشی، تسریع در بازسازی بخشهای آسیبدیده، حمایت از واحدهای تولیدی و تقویت سازوکارهای تأمین و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم تأکید شد.