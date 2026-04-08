نیروگاه اتمی بوشهر با تمام توان در مدار تولید برق

به گزارش ایلنا، روابط عمومی نیروگاه اتمی بوشهر اعلام کرد: نیروگاه اتمی بوشهر با توان تولید ۱۰۰۰ مگاوات برق هسته‌ای، به صورت کاملاً ایمن در مدار تولید برق قرار داشته و در حال فعالیت است.

این مجتمع عظیم ملی با رعایت بالاترین استانداردهای بین‌المللی، به صورت کاملاً ایمن و مطمئن در حال فعالیت و تزریق انرژی به شبکه سراسری برق کشور است.

