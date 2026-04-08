قالیباف:

پس از ۳ نقض کلیدی چارچوب مورد توافق، آتش‌بس و مذاکره ‌بی‌معناست

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از ۳ نقض کلیدی چارچوب مورد توافق، آتش‌بس و مذاکره ‌بی‌معناست، گفت: تهاجم به لبنان، تجاوز به آسمان ایران و انکار حق غنی‌سازی، نقض سه بند کلیدی چارچوب مورد توافق است.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، بیانیه‌ای را به زبان انگلیسی منتشر کرد که به شرح زیر است.

«از همان ابتدا، ما روند جاری را با بی‌اعتمادی دنبال می‌کردیم و همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، ایالات متحده آمریکا این بار نیز پیش از آغاز مذاکرات، تعهدات خود را نقض کرد.

همان‌گونه که رئیس‌جمهور ایالات متحده صراحتا اعلام کرده است، طرح ۱۰ ‌بندی جمهوری اسلامی ایران، پایه و چارچوب مبنای قابل کار و چارچوب پایه‌ای برای این گفتگوها محسوب می‌شود. با این حال، تا این لحظه سه بند از این پیشنهاد نقض شده است:

۱- عدم پایبندی به بند اول طرح ده‌بندی در خصوص آتش‌بس لبنان، تعهدی که نخست‌وزیر شهباز شریف نیز صراحتا به آن اشاره کرده و آن را «آتش‌بس فوری در همه‌جا از جمله لبنان و سایر مناطق، مؤثر بلافاصله» اعلام نموده است.

۲- ورود پهپاد متجاوز به آسمان ایران که در شهر لار در استان فارس منهدم شد و نقض آشکار بند ممنوعیت هرگونه تجاوز مجدد به حریم هوایی ایران است.

۳- انکار پذیرش حق غنی‌سازی ایران، که بند ششم این چارچوب بود.

اکنون همان «چارچوب پایه‌ای برای مذاکره» نیز حتی پیش از آغاز مذاکرات، سه بند کلیدی آن به صورت علنی و آشکار نقض شده است.

در چنین شرایطی، نه آتش‌بس دوطرفه معنایی دارد و نه مذاکرات.»

اخبار مرتبط
