عراقچی:
جهان در حال نظاره است که آمریکا به تعهداتش عمل میکند یا نه!
به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در ایکس نوشت: شرایط آتشبس میان ایران و ایالات متحده روشن و صریح است: آمریکا باید انتخاب کند، یا آتشبس، یا تداوم جنگ از طریق اسرائیل؛ جمع میان این دو ممکن نیست.
وی افزود: جهان در حال مشاهده کشتارها در لبنان است. اکنون توپ در زمین آمریکا قرار دارد و افکار عمومی جهانی نظارهگر آن است که آیا این کشور به تعهدات خود عمل خواهد کرد یا نه.