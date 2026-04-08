عراقچی:

جهان در حال نظاره است که آمریکا به تعهداتش عمل می‌کند یا نه!

وزیر امور خارجه در ایکس نوشت: اکنون توپ در زمین آمریکا قرار دارد و افکار عمومی جهانی نظاره‌گر آن است که آیا این کشور به تعهدات خود عمل خواهد کرد یا نه.

به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در ایکس نوشت: شرایط آتش‌بس میان ایران و ایالات متحده روشن و صریح است: آمریکا باید انتخاب کند، یا آتش‌بس، یا تداوم جنگ از طریق اسرائیل؛ جمع میان این دو ممکن نیست.

وی افزود: جهان در حال مشاهده کشتارها در لبنان است. اکنون توپ در زمین آمریکا قرار دارد و افکار عمومی جهانی نظاره‌گر آن است که آیا این کشور به تعهدات خود عمل خواهد کرد یا نه.

