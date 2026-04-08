به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در ایکس نوشت: شرایط آتش‌بس میان ایران و ایالات متحده روشن و صریح است: آمریکا باید انتخاب کند، یا آتش‌بس، یا تداوم جنگ از طریق اسرائیل؛ جمع میان این دو ممکن نیست.