خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گفت‌وگوی تلفنی روسای جمهور ایران و جمهوری آذربایجان

کد خبر : 1771152
لینک کوتاه کپی شد.

مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران و الهام علی‌اف رئیس جمهوری آذربایجان در گفت‌وگویی تلفنی در خصوص تحولات منطقه متعاقب جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و اعلام آتش بس تبادل نظر کردند.

به گزارش ایلنا، پزشکیان در این گفت‌وگو از پیام‌های همدردی و همبستگی رئیس جمهور، دولت و مردم جمهوری آذربایجان با ایران در خلال تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تقدیر کرد.

رئیس جمهوری با اشاره به آتش بس برقرار شده تاکید کرد: این آتش‌بس می‌تواند زمینه‌ای برای مذاکره به منظور خاتمه دائمی جنگ و تضمین عدم تجاوز در منطقه باشد.

رئیس جمهوری آذربایجان نیز در این گفت‌وگو ضمن ابراز خرسندی از برقراری آتش بس، توقف جنگ را گامی مهم در دستیابی به صلح و ثبات در منطقه توصیف و ابراز امیدواری کرد که تداوم این آتش‌بس‌ به صلح و ثبات پایدار در منطقه منجر شود.

الهام علی‌اف بر تداوم روند تقویت روابط دوستانه و برادرانه جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.

روسای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان  بر تداوم تماس‌ها بین دو کشور و تقویت همکاری‌های دوجانبه تاکید کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار