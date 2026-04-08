ایران حملات رژیم صهیونیستی به لبنان را شدیدا محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تعهد دولت آمریکا (در چارچوب تفاهم حاصله با ایران از طریق میانجی پاکستانی) مبنی بر اینکه لبنان نیز مشمول آتش‌بس میان ایران-آمریکا می‌باشد، خاطرنشان کرد: همانطور که نخست‌وزیر پاکستان نیز تصریح کرده است، توقف جنگ در جبهه لبنان یکی از اجزای تفاهم آتش‌بس میان ایران-آمریکا است و جنایات امروز رژیم صهیونیستی علیه لبنان نقض آشکار این تفاهم محسوب می‌شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن هشدار نسبت به پیامدهای بسیار خطرناک اقدامات جنایتکارانه امروز رژیم صهیونیستی در قتل عام مردم لبنان و تخریب اماکن مسکونی، مسئولیت مستقیم دولت آمریکا را در این خصوص مورد تاکید قرار داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تسلیت به خانواده شهدا، برای مجروحان شفای عاجل مسالت کرد و با مردم و دولت لبنان ابراز همدردی نمود.