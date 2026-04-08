گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فنلاند

به گزارش ایلنا، خانم لینا والتونن وزیر امور خارجه فنلاند در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در خصوص آخرین تحولات منطقه و جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و اعلام آتش‌بس گفتگو کرد.

در این تماس تلفنی، ابعاد مختلف تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، به‌ویژه جنایات ارتکابی علیه ملت ایران تشریح شد و بر ضرورت پاسخگو کردن متجاوزان به خاطر به خاطر نقض‌های فاحش حقوق بین‌المللی و حقوق بشردوستانه تاکید گردید.

وزیر امور خارجه کشورمان با ابراز تاسف از موضع غیراصولی و نامناسب برخی کشورهای اروپایی در رابطه با جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، هرگونه بی‌تفاوتی در قبال تجاوز نظامی و جنایات جنگی را موجب عادی‌سازی قانون شکنی و نقض اصول بنیادین منشور ملل متحد دانست و به پیامدهای آن برای کل جامعه جهانی هشدار داد.

وزیر امور خارجه فنلاند با اشاره به موضع اصولی کشورش مبنی بر ضرورت احترام به اصول بنیادین منشور ملل متحد و خودداری از توسل به زور در روابط بین‌المللی، ابراز امیدواری کرد پذیرش آتش‌بس از سوی ایران و آمریکا زمینه‌ساز پایان کامل جنگ و اعاده صلح و امنیت در منطقه شود.

