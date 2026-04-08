گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فنلاند
وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فنلاند تلفنی گفتگو کردند.
به گزارش ایلنا، خانم لینا والتونن وزیر امور خارجه فنلاند در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در خصوص آخرین تحولات منطقه و جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و اعلام آتشبس گفتگو کرد.
در این تماس تلفنی، ابعاد مختلف تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، بهویژه جنایات ارتکابی علیه ملت ایران تشریح شد و بر ضرورت پاسخگو کردن متجاوزان به خاطر به خاطر نقضهای فاحش حقوق بینالمللی و حقوق بشردوستانه تاکید گردید.
وزیر امور خارجه کشورمان با ابراز تاسف از موضع غیراصولی و نامناسب برخی کشورهای اروپایی در رابطه با جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، هرگونه بیتفاوتی در قبال تجاوز نظامی و جنایات جنگی را موجب عادیسازی قانون شکنی و نقض اصول بنیادین منشور ملل متحد دانست و به پیامدهای آن برای کل جامعه جهانی هشدار داد.
وزیر امور خارجه فنلاند با اشاره به موضع اصولی کشورش مبنی بر ضرورت احترام به اصول بنیادین منشور ملل متحد و خودداری از توسل به زور در روابط بینالمللی، ابراز امیدواری کرد پذیرش آتشبس از سوی ایران و آمریکا زمینهساز پایان کامل جنگ و اعاده صلح و امنیت در منطقه شود.