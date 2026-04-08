اطلاعیه شماره ۵۶/
تجاوزات لبنان فورا خاتمه داده نشود، پاسخ پشیمان کننده ای به متجاوزان شرور در منطقه خواهیم داد
کد خبر : 1771137
سپاه در اطلاعیه ای اعلام کرد: تجاوزات لبنان فورا خاتمه داده نشود، پاسخ پشیمان کننده ای به متجاوزان شرور در منطقه خواهیم داد.
به گزارش ایلنا، در اطلاعیه شماره ۵۶ عملیات وعدهصادق۴ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:
بسم الله القاصم الجبارین
وَإِنْ نَکَثُوا أَیْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِی دِینِکُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا أَیْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ
و اگر پیمان هایشان را پس از تعهدشان شکستند و در دین شما زبان به طعنه و عیب جویی گشودند، در این صورت با پیشوایان کفر بجنگید که آنان را [نسبت به پیمان هایشان] هیچ تعهدی نیست، باشد که [از طعنه زدن و پیمان شکنی] بازایستند.