دعوت وزارت دفاع از ملت ایران برای حضور در مراسم چهلم شهادت رهبر شهید انقلاب
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامی ضمن دعوت از مردم برای حضور در مراسم چهلمین روز به شهادت رسیدن آیت الله سید علی خامنهای فرماندهی کل قوا تاکید کرد: صحنههای ماندگار و سرنوشت ساز از وفاداری و تبعیت از آرمانهای پایدار امام خامنهای شهید و اتحاد ملت ایران و جبهه مقاومت در چهل شبانه روز میدان داری دشمن شکن، تاریخی و جهانی شد.
به گزارش ایلنا، متن کامل پیام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به شرح زیر است:
«همزمان با چهلمین روز عروج ملکوتی حضرت آیتالله العظمی امام سیدعلی خامنهای (قدسسرهالشریف)، رهبر شهید انقلاب اسلامی، ملت عزادار ایران توام با عزای قائد شهید، حضوری گسترده، آگاهانه و پیروزمندانه در میادین دفاع و حماسه حسینی و ملی دارند که لبیک به فرمانده بزرگ و مقتدای شهید انقلاب است.
صحنههای ماندگار و سرنوشت ساز از وفاداری و تبعیت از آرمانهای پایدار امام خامنهای شهید و اتحاد ملت ایران و جبهه مقاومت در چهل شبانه روز میدان داری دشمن شکن، تاریخی و جهانی شد و این حضور پرشکوه مردمی ،همگام با اقتدار و رزم پیروز نیروهای مسلح و رزمندگان مقاومت، محاسبات دشمنان آمریکایی و صهیونیستی را برهم زد.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از ملت بصیر، انقلابی و قدرشناس ایران اسلامی دعوت مینماید با حضور در مراسم چهلم شهادت رهبر فداکار و حافظ دین، ایران و اقتدار ملی، استمرار مسیر عزت، مقاومت و پیشرفت کشور را بار دیگر تقویت و تحکیم بخشند.»