دعوت وزارت دفاع از ملت ایران برای حضور در مراسم چهلم شهادت رهبر شهید انقلاب

«همزمان با چهلمین روز عروج ملکوتی حضرت آیت‌الله العظمی امام سیدعلی خامنه‌ای (قدس‌سره‌الشریف)، رهبر شهید انقلاب اسلامی، ملت عزادار ایران توام با عزای قائد شهید، حضوری گسترده، آگاهانه و پیروزمندانه در میادین دفاع و حماسه حسینی و ملی دارند که لبیک به فرمانده بزرگ و مقتدای شهید انقلاب است.

صحنه‌های ماندگار و سرنوشت ساز از وفاداری و تبعیت از آرمان‌های پایدار امام خامنه‌ای شهید و اتحاد ملت ایران و جبهه مقاومت در چهل شبانه روز میدان داری دشمن شکن، تاریخی و جهانی شد و این حضور پرشکوه مردمی ،همگام با اقتدار و رزم پیروز نیروهای مسلح و رزمندگان مقاومت، محاسبات دشمنان آمریکایی و صهیونیستی را برهم زد.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از ملت بصیر، انقلابی و قدرشناس ایران اسلامی دعوت می‌نماید با حضور در مراسم چهلم شهادت رهبر فداکار و حافظ دین، ایران و اقتدار ملی، استمرار مسیر عزت، مقاومت و پیشرفت کشور را بار دیگر تقویت و تحکیم بخشند.»