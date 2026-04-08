پیام فرمانده کل سپاه در پی شهادت سرلشکر پاسدار شهید مجید خادمی

به گزارش ایلنا، در این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً

شهادت مظلومانه و افتخارآمیز سردار پارسا و شجاع "سرلشکر پاسدار مجید خادمی" رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جنایت حمله دشمن امریکایی صهیونی را به محضر حضرت بقیه الله الاعظم (عج)، رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی (مدظله العالی )، خانواده معظم و سربازان گمنام امام زمان (عج) در جامعه اطلاعاتی کشور به ویژه همکاران و همرزمان وی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبریک و تعزیت عرض می‌نمایم.

این شهید عالی‌قدر و فرهیخته طی دوران خدمت مجاهدانه و مخلصانه در عرصه‌های مختلف پاسداری از انقلاب اسلامی و ایران عزیز به ویژه در حوزه های اطلاعاتی، امنیتی و حفاظتی نقش آفرینی‌های راهبردی، تحول آفرین و تضمین کننده ای برای غلبه بر تهدیدات و مخاطرات تاثیرگذار بر امنیت،آرامش و آسایش ایرانیان را رقم زد.

شهید خادمی به مدد ایمان والا و دانش عمیق از چهره‌های معتبر و قابل اتکایی بود که در سنگرهای متعدد مسئولیتی از جمله ریاست سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، ریاست حفاظت اطلاعات وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و سازمان اطلاعات سپاه ،بیش از چهار دهه از ارکان مهم خنثی سازی توطئه‌ها و نقشه‌های ضد امنیتی و خرابکارانه سرویس‌های جاسوسی و امنیتی جبهه دشمن به شمار می‌رفت.

حضور پر صلابت این سردار رشید در میدان مقابله با عملیات‌های نفوذ و جاسوسی در رکن صیانت کننده از سپاه مقتدر مردمی و همراهی و کمک موثر و تعیین کننده در اتاق فرماندهی و کنترل " عملیات‌های وعده صادق " و رویارویی با متجاوزین امریکایی صهیونی در جنگ های ۱۲ روزه و رمضان ، نام این فرمانده فهیم و دارای فهم راهبردی را در کنار سرداران شهید و پرآوازه‌ای چون "سرلشکر پاسدار محمد کاظمی" و "سرلشکر پاسدار حاج حسن محققی " به عنوان یکی از عوامل ناکامی دشمنان در تاریخ انقلاب و ایران اسلامی ثبت کرد، تا راهگشای نسل‌های آینده جامعه اطلاعاتی کشور در صحنه اجرای ماموریت‌های خطیر محوله قرار گیرد.

به روح پرفتوح این شهید والا مقام درود می‌فرستم و از درگاه خدای قادر متعال برای او علو درجات و همنشینی با اولیا الهی و برای یادگاران ارجمند وی و همرزمان مجاهد و گمنام آن شهید در جامعه اطلاعاتی کشور، صبر و ثبات قدم در خیمه ولایت و برافراشته نگه داشتن پرچم جهاد ، مقاومت و پیروزی برابر دشمنان ایران و ایرانی طلب می‌کنم.

به جنایتکارانی که دستشان به خون‌های پاک امام شهید امت و شهیدان ایران اسلامی و این سردار گرانقدر در جنگ تحمیلی سوم آغشته است، هشدار می‌دهیم خونخواهی شهیدان و انتقام از جنایت گری های آنان را تا پیروزی نهایی هرگز رها نخواهیم کرد.

فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

