بیانیه ارتش پس از پذیرش شروط ایران از سوی دشمن آمریکایی- صهیونی

بیانیه ارتش پس از پذیرش شروط ایران از سوی دشمن آمریکایی- صهیونی
ارتش جمهوری اسلامی ایران یا صدور بیانیه ای، سرافرازی ایران متحد و ناکامی دشمنان آمریکایی- صهیونی در سومین جنگ تحمیلی را به رهبر معظم انقلاب اسلامی و ملت مقاوم و نستوه ایران تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش؛ متن کامل بیانیه ارتش جمهوری اسلامی ایران به این شرح است: 

بسم الله الرحمن الرحیم

(إِنْ یَنْصُرْکُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَکُمْ) 

عزم پولادین ملت بزرگ ایران با «تمدنی چندهزارساله» و «غیرت، آزادگی و ذلت‌ناپذیریِ الهام گرفته از مکتبِ سرخ حسینی» با مجاهدت رزمندگان اسلام در میدان نبرد و همت و اراده همه نهادهای کشور و دولت مردمی، بار دیگر ایران مقتدر را در چشم جهانیان، سربلند ساخت. 

ارتش جمهوری اسلامی ایران، ثمره استقامت، پایداری و سرافرازی ایران متحد و ناکامی دشمنان آمریکایی -صهیونی را به رهبر معظم انقلاب اسلامی و ملت مقاوم و نستوه ایران تبریک گفته و اطمینان دارد شکست دشمنان در دستیابی به اهداف و توطئه‌های شومشان جز با همدلی و همراهی مردم با فرزندان خود در نیروهای مسلح بدست نمی‌آمد. 

ملت شریف ایران در این جنگ تحمیلی، خسارات فراوانی متحمل شد که شهادت امام عزیز، فرماندهان شهید و آحاد ملت شریفمان در راس آن‌ها قرار داشت. مجاهدت و رهبری‌های حکیمانه امام شهید عظیم الشان و درس استقامت که از او آموختیم و یاد و نام شهیدان عزیزمان بویژه دانش آموزان معصوم میناب و دریادلان غیور ناو دنا برای همیشه ماندگار خواهد بود و عزم و اراده ملت بزرگ ایران را برای ادامه دفاع جانانه از کشور بیش از پیش، قوی‌تر کرده است. معتقدیم تا زمانی که ظلم هست، مبارزه نیز ادامه خواهد داشت و لازم است دستاوردهای ارزشمنددفاع مقدسمان، چراغ راه نسل‌های آینده شود. 

ارتش جمهوری اسلامی ایران با بی‌اعتمادی کامل به قول و رفتار دشمنان و درسی که از بد عهدی‌های آنان فراگرفته، دست در دست سپاه قهرمان، لحظه‌ای در رصد دشمنان و ارتقای توان و آمادگی رزم خود که همواره مورد تأکید امامین انقلاب بوده، غفلت نخواهند کرد. 

«ارتش به عنوان فدایی ملت» و «ملت به عنوان پناه و تکیه گاه ارتش» و آحاد نیروهای مسلح نشان دادند از عزم راسخ و پولادین در دفاع از این سرزمین و میهن خدایی برخوردارند و با توکل به خداوند متعال و امید به نصرت نهایی، با اراده‌ای مستحکم‌تر از گذشته و تحت رهبری‌های عالمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی)، به مسیر پرافتخار خود در حفظ استقلال و اقتدار میهن اسلامی ادامه خواهند داد. و مَا النَّصرُ اِلاّ مِن عِندِ اللهِ العَزیزِ الحَکیم»

