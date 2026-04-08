دعوت شورای نگهبان از مردم برای حضور در مراسم چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِیلاً

هموطنان عزتمند و ملت سرافراز ایران

اکنون که در آستانه چهلمین روز از عروج ملکوتی رهبر شهیدمان حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای قرار داریم باید اذعان کنیم که این داغ و هجران گویی آتش‌شعله‌وریست که نه تنها از حرارت آن کاسته نشده بلکه دل‌های همه ما را بیش از پیش می‌سوزاند و گویی هرگز نیز خاموش نخواهد شد.

باید تصریح کنیم‌که به مصداق آیه مبارکه "وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ" اگرنبود وعده الهی بر پیروزی مستضعفین و اگر مقام شهادت آن جایگاه عظیم را به درگاه خداوند متعال نداشت، قطعا تحمل و صبر دردمندانه بر فقدان رهبر شهیدمان غیرممکن می‌شد.

مسلما بنا بر وعده‌ی الهی در قرآن کریم، پیروزی حق بر باطل حتمی است و این سنت پیروزی در قالب محو باطل و استقرار حق، نجات اهل ایمان و مؤمنان و چیرگی حزب‌الله تحقق و نمود پیدا می‌کند و ما به تحقق این نصرت بزرگ ایمان قلبی داریم.

شورای نگهبان بر خود فرض می‌داند یکبار دیگر از ایستادگی و مقاومت مردم غیور و شریف ایران اسلامی که در صحنه‌های مختلف با حضور مستمر و همیشگی خود به ویژه از ابتدای جنگ تحمیلیِ رمضان تاکنون اتحاد، انسجام و استقامت خود را حفظ کرده و موجب یأس و ناامیدی دشمنان شدند، صمیمانه تقدیر و تشکر نماید و همچنین ضمن ادای احترام مجدد به نیروهای مسلح خستگی‌ناپذیر و سلحشور، برای جان بر کفان رزمنده پیروزی‌های بیشتر را از خداوند منان مسالت نماید. از این عزیزان می‌خواهیم همان‌طور که تاکنون با تمام قدرت در امواج مختلف وعده‌های صادق ۱ تا ۴، پاسخ‌های کوبنده به دشمنان خبیث و سفّاک آمریکایی- صهیونی چشاندند، در اوج آمادگی و اقتدار دست بر ماشه، حضور مقتدرانه‌ی خود در صحنه را حفظ نمایند.

همچنین از مردم مقاوم ایران دعوت می‌کنیم تا با حضور در مراسم چهلم شهادت قائد عظم‌الشأن امام خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه‌الزکیه)، در فقدان رهبر شهید و همه شهدای گرانقدری که در این جنگ تحمیلی به فیض شهادت نائل آمدند، با ذکر مصیبت و روضه، یاد و خاطره همه‌ی آنها را گرامی داشته و عزاداری نماییم.

این حضور و عزاداری در خیابان‌ها و جای‌جای میهن اسلامی، بیعتی دوباره با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله) آن یادگار صالح رهبر شهیدمان خواهد بود.

ما ملت ایران با گرامیداشت یاد آن‌عزیز سفر کرده، بر آمادگی کامل و همه‌جانبه‌ی خود در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی، عزت ملّی و استقلال جمهوری اسلامی ایران تأکید خواهیم کرد تا مثل همیشه خاری در چشم دشمنان قسم خورده این مرز و بوم باشیم.

بدون تردید خون پاک رهبر شهید و همه‌ی شهدای این جنگ تحمیلی، گریبان تروریست‌های جنایتکار و قاتلان آمریکایی- صهیونیستی که از شقی‌ترین اشقیاء هستند را خواهد گرفت.»